«Атлетико» рассматривает двух нападающих в качестве замены Жоау Фелишу

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вчера, 23:32

Нападающий близок к уходу из «Атлетико».

Вполне вероятно, что португалец покинет мадридский клуб уже зимой, поэтому «матрасники» обозначили двух футболистов в качестве потенциальной замены Фелишу.

«Атлетико» рассматривает вариант с подписанием форварда «Боруссии» Менхенгладбах или нападающего «Хетафе» .