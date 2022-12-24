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«Атлетико» рассматривает двух нападающих в качестве замены Жоау Фелишу

вчера, 23:32

Нападающий Жоау Фелиш близок к уходу из «Атлетико».

Вполне вероятно, что португалец покинет мадридский клуб уже зимой, поэтому «матрасники» обозначили двух футболистов в качестве потенциальной замены Фелишу.

«Атлетико» рассматривает вариант с подписанием форварда «Боруссии» Менхенгладбах Маркуса Тюрама или нападающего «Хетафе» Энеса Унала.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:50
Но при этом какую кучу нападающих покачал Атлетико. Форлан, Торрес, Агуэро, Коста. Всех вспомнить трудно.
Но и вратарей куча оттуда.
Парадоксальная команда.
Феликсу конечно Атлетико не очень подходит. Ему бы в МС, Челси и Арсенал (в его нынешнем состоянии), там бы он смог проявить свои лучшие качества и добиться большего прогресса. В общем команды, которые строят игру через владение.
k43e7mrt2qq6
k43e7mrt2qq6
вчера в 23:37
А почему двух можно и больше!
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