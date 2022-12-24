Луис Суарес отказался от зарплаты в 6 млн долларов ради перехода в «Гремио»

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес продолжит карьеру в Бразилии.
По данным источника, клуб «Аль-Халедж» из Саудовской Аравии предложил уругвайцу контракт на 18 месяцев с заработной платой в 6 млн долларов, но получил отказ.
Суарес уже имеет устное соглашение с «Гремио». Форвард перейдёт в команду из бразильской Серии В после официального оформления документов.
Удачи выиграть Кубок Либертадорес :)
P.S оказывается Гремио во второй бразильской Лиге играет ,я никогда особо не следил за бразильским футболом ,но они вроде всегда считалась топ командой ,что случилось ?
Удачи выиграть Кубок Либертадорес :)
P.S оказывается Гремио во второй бразильской Лиге играет ,я никогда особо не следил за бразильским футболом ,но они вроде всегда считалась топ командой ,что случилось ?