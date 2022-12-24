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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия B 2022

Луис Суарес отказался от зарплаты в 6 млн долларов ради перехода в «Гремио»

вчера, 22:22

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес продолжит карьеру в Бразилии.

По данным источника, клуб «Аль-Халедж» из Саудовской Аравии предложил уругвайцу контракт на 18 месяцев с заработной платой в 6 млн долларов, но получил отказ.

Суарес уже имеет устное соглашение с «Гремио». Форвард перейдёт в команду из бразильской Серии В после официального оформления документов.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:03
Специально ушли в серию Б, чтобы Суарес пришёл и вернул их назад
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:57
Надеюсь у Суареса там всё получится, пару сезонов может принести пользу
протон
протон
вчера в 22:24
Чувствую Эль-Пистолеро ещё пошумит в Бразилии:)
Удачи выиграть Кубок Либертадорес :)
P.S оказывается Гремио во второй бразильской Лиге играет ,я никогда особо не следил за бразильским футболом ,но они вроде всегда считалась топ командой ,что случилось ?
Гость
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