Луис Суарес отказался от зарплаты в 6 млн долларов ради перехода в «Гремио»

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вчера, 22:22

Нападающий «Насьоналя» продолжит карьеру в Бразилии.

По данным источника, клуб «Аль-Халедж» из Саудовской Аравии предложил уругвайцу контракт на 18 месяцев с заработной платой в 6 млн долларов, но получил отказ.

Суарес уже имеет устное соглашение с «Гремио». Форвард перейдёт в команду из бразильской Серии В после официального оформления документов.