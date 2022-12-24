Кейн водит «Баварию» за нос. Харри панически боится играть за чемпионов

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вчера, 15:42

Англичанин морально не готов к титулам.

Кейн не справляется с давлением финалов

Харри – самый сильный футболист без трофея. Возможно, даже в истории, Шнайдер, Синьори и Ле Тиссье слабее. Редко легенды оставались без кубков. И тот же Мэтьюз не играл за сборную Англии так часто, как Кейн – капитан и лучший снайпер. Но игра с Францией объяснила, почему форвард годами торчит в «Тоттенхэме» без трофеев.

Как правильно сказал профессор психологии, Кейн в решающий момент не управлял ситуацией. Например, Мартинес в финале первым зашел в штрафную площадь, до Льориса. А когда Уго приближался к воротам, то Дибо словно показывал коллеге: «Заходишь в мой дом, я здесь главный, а ты наблюдай, как танцую и отражаю удары».

Уго не вытащил бы выстрел Кейна под перекладину, но англичанин пробил выше. К тому моменту Саутгейт убрал с поля телохранителя Хендерсона. К игровым возможностям ветерана есть вопросы, найдутся более молодые и одаренные, но Джордан невероятно полезен, когда нужно найти волевые качества, редкие для сборной Англии.

Хендерсон настраивал Кейна на первый пенальти, взял мяч, отогнал огромных французов. Во втором случае четыре игрока Дешама пошли к Харри, точно были колкие комментарии, психологическое давление. И форвард сломался, промахнулся. Мог сделать дубль, выбить Францию, пройти Марокко, чтобы сыграть в финале.

Но замученная Англия рисковала уступить импровизационной Аргентине. Разница между этими командами не только в везучести, но и в характере. Кейн морально не готов к большим победным финалам. Форвард не выиграл у «Ливерпуля» в решающем матче Лиги чемпионов, хотя «шпоры» контролировали мяч.

Не сломал Францию, последним смеялся Мбаппе. Также не увидели победный мяч Кейна в финале Евро-2020. Не промахнулся тогда с «точки» в серии, но не стал капитаном, который до серии нашел правильные слова. Жоржиньо и Белотти тоже не забили, но три британских промаха подряд отправили кубок в руки Кьеллини.

Кейн является дико результативным форвардом, но не стал великим, хотя ему двадцать девять лет, времени осталось не так много. Годами торчит в команде, из которой даже Конте не может создать новый «Лестер». «Тоттенхэм» вряд ли выиграет АПЛ . «Шпоры» в четверке, но могут отдать место в ЛЧ Клоппу или тен Хагу.

На одну позицию выше находится «Ньюкасл». Причем сам Кейн плохо понимает, зачем торчит в Лондоне, ведь пережил игровой кризис. Собрался в новом сезоне, ведь активно готовился к ЧМ , как Месси, Неймар и Мбаппе. Сначала ассистировал, потом забивал в Катаре, но итог привычный – отправился домой без кубка.

«Баварии» не стоит переплачивать за Харри

Кан и Салихамиджич не верили, что Левандовски сможет уйти. Рассчитывали, что поляк останется еще на год. Следовательно, не продумали замену. Поэтому видим, как Чупо-Мотинг помогает в Бундеслиге. Но если слабо сыграет в плей-офф против ПСЖ , то стрелы негодования полетят в Оливера и Хасана.

У «Баварии» в центре атаки могут сыграть Мюллер и Мане, но вряд ли Нагельсманн оценивал ЧМ с закрытыми глазами. Он увидел, что один из главных трендов турнира – современной тактике снова нужны центральные нападающие. Аргентина, Франция, Марокко, Хорватия, Бразилия это доказали.

Германия тоже была бы сильнее с крутым центрфорвардом на пике формы. Где-то тренеры изловчились – Альварес заменил Лаутаро, Скалони красуется с кубком. Где-то просто не было выбора, марокканцы с радостью бы нашли эдакого Жиру с корнями из Африки, но такого нападающего нет.

Основной форвард африканцев высоко прыгает, но не берет высокие ноты реализации. «Бавария» без форварда может остаться вечным неудачником плей-офф ЛЧ . У них много полуфиналов и всего один финал за много лет, причем в кастрированном турнире с меньшим количеством поединков.

Без Нойера, который сломал ногу, катаясь на лыжах – подумывают пригласить Мартинеса, и тогда снова увидим Эмилиано в матче против Мбаппе в плей-офф ЛЧ , «Баварии» нужна стабильность хотя бы на одном полюсе игры – на острие атаки.

Нагельсманн видит, как растет Мусиала, но перевод Джамала на позицию «десятки» и выход Мюллера на позиции Левандовского – временное решение. Нужен нападающий, его ищут, но логично сомневаются в кандидатуре Кейна. Харри следующим летом исполнится 30 лет, сформированный форвард.

Кейн несколько раз продевал контракт с «Тоттенхэмом», у него в Лондоне огромная зарплата с бонусами. АПЛ подходит стилистически, Сон и Ришарлисон не мешают играть. А вот Кану мешает Леви, ведь босс «шпор» запросит 80-100 млн евро за Кейна, хотя у него контракт до лета 2024-го года.

Нагельсманн не перезапустил линию атаки

Не «Бавария» лидирует в чемпионате Германии, а «Фрайбург», «Лейпциг», «Айнтрахт» и «Боруссия» Дортмунд дают вечным чемпионам такую возможность. Нагельсманн заслуживал оплеухи чаще, в трети матчах потерял очки, что для клуба из Мюнхена – плохой результат.

Но поскольку Мусиала, Гнабри и Мане – мастера, то сообща накидали мячей в копилку и остались жутко результативными без Левандовски. И все-таки в схеме «4-2-3-1» нужен человек в центре. Даже Мбаппе не случайно просит руководство ПСЖ найти ему эдакого Жиру.

У «Баварии» похожая проблема, которую не сумели решить, заманив Холанда. Эрлинг отказал немцам, «Барселоне» и «Реалу», приняв приглашение Гвардиолы. Точно не пожалел, а вот в Мюнхене остались с Чупо-Мотингом. Камерунец тоже готовился к ЧМ , как звезды.

Сыграл в Катаре средне, зато набрал форму, забил парочку мячей. Но это разовые акции от Эрика. Кейн остается кандидатом на усиление «Баварии», о чем открыто говорит – не стал отрицать возможность трансфера в 2023-м году, за год до Евро в Германии.

Нападающий такого класса будет забивать в Бундеслиге. Но с похожей задачей и кто-то молодой, неожиданный. Кан и Салихамиджич бывают предсказуемыми, составили ужасный список кандидатов на замену Левандовски, поскольку три кандидата скучные.

Тюрам не центральный форвард. Фюллькруг – середняк, вроде Сандро Вагнера. Харри на несколько голов выше, но нет характера. Будь Кейн таким ментально, как Мбаппе, то с грустным лицом держал «Золотую бутсу» на ЧМ -18, а не улыбался после влета от Бельгии.

Безвольность Кейна может навредить немцам

Будь Кейн волевым нападающим с железными нервами, то забил «Ливепулю», Италии и Франции, спасая «Тоттенхэм» и Англию. Или вывел бы британцев в победный финал Лиги наций. Будь Кейн смелым, то перешел в «Баварию» накануне сезона с ЧМ -2022.

Ему специально оставили место на острие. Также Харри являлся первым кандидатом на переход в «Манчестер Сити» — Гвардиола считал, что Холанд выберет Ла Лигу. Но и здесь Кейн не надавил на Леви, хотя заслужил уважение боссов «Тоттенхэма» и право уйти.

У Харри, к сожалению, ментальность пораженца. Она передается как напарникам по клубу, так и напарникам по сборной, хотя среди них есть парочка ребят с трофеями. К Кейну нет вопросов по отдаче, тактической грамотности и чаще всего по физике.

Он его безвольность огорчает не только англичан. Кан и Салихамиджич переживают, не прикопает ли их в «Баварии» ставка на Харри за 80-100 млн евро, если Кейн окажется не новым Клозе и Левандовски, а эдаким Азаром и Погба? Немцы боятся промахнуться.

Психология играет в футбол, доказано Хорватией, Марокко, Аргентиной и Японией. Также доказано немцами, испанцами и англичанами. Кейна можно и нужно уважать за класс и стабильность. Но ему пора стать зверем на поле, а не быть грустным плюшевым львом.

Жиру потому с трофеями, что даже «Монпелье» сумел сделать чемпионом. А Кейн испугался переезда в Париж, Барселону, Мюнхен и Манчестер. Харри боится давления, ведь знает, что под моральным прессом растворяется на поле или промахивается.