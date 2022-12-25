«Ньюкасл» хочет подписать Лукаку

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вчера, 20:20

«Ньюкасл» собирается подписать нападающего , выступающего за «Интер» на правах аренды из «Челси».

Как сообщает Newcastle World, «сороки» рассматривают возможность трансфера бельгийца после окончания текущего сезона. Отмечается, что переговоры о переходе футболиста пройдут только в том случае, если «Ньюкасл» попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Сейчас английский клуб занимает 3-е место в АПЛ .

«Интер» хочет сохранить Лукаку, но итальянцам могут помешать финансовые проблемы.