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«Ньюкасл» хочет подписать Лукаку

вчера, 20:20

«Ньюкасл» собирается подписать нападающего Ромелу Лукаку, выступающего за «Интер» на правах аренды из «Челси».

Как сообщает Newcastle World, «сороки» рассматривают возможность трансфера бельгийца после окончания текущего сезона. Отмечается, что переговоры о переходе футболиста пройдут только в том случае, если «Ньюкасл» попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Сейчас английский клуб занимает 3-е место в АПЛ.

«Интер» хочет сохранить Лукаку, но итальянцам могут помешать финансовые проблемы.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:35
Мне думается, Лукаку не потянет АПЛ. Тем более на уровне топ-4. Как-то он очень размяк в Италии.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:12
«Боевой напористый трудоголик»???

Это всё точно не про плаксливого Лукаку 😂
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:59
Не удачное выступление в ЧМ ни о чем не говорит. Лукаку ещё может стрельнуть на два три сезона. Боевой напористый трудоголик. В молодом поколении звёздочек таких мало. Думаю если перейдет в Ньюкасл то это будет удачей и для клуба и для игрока.
drug01
drug01 ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 21:30
Действительно зачем спешить, надо подождать
Mher Door
Mher Door
вчера в 21:22
Ньюкасл сейчас не может себе позволить
Аспект
Аспект
вчера в 21:00
Вот-вот: а нужна ли проекту с шейховскими амбициями эта самая Лукака?
Djebrael
Djebrael
вчера в 20:51
До лета может очень многое измениться.... не будем бежать впереди лошади
w57gccjs8khf
w57gccjs8khf
вчера в 20:31
Ньюкасл сейчас может себе позволить подписать очень многих. Но я не уверен, что Лукаку им нужен.
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