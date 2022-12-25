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Агент Языджи рассказал о будущем футболиста

вчера, 18:42

Агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебечи рассказал о будущем футболиста.

Языджи в сентябре перешёл в «Трабзонспор» на правах аренды из «Лилля» до конца текущего сезона.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Зенита». В петербургском клубе её прокомментировали.

Юсуф любил Россию — время, проведённое там, оставило у него положительные воспоминания. Это не изменилось. Но когда дело доходит до футбола, Юсуф сосредоточен только на успешном выступлении за «Трабзонспор». Можно говорить о трансфере летом, но не сейчас.

В настоящее время цель Юсуфа — внести вклад в чемпионство своей команды. Когда он присоединился к «Трабзонспору», то был травмирован, потом он подцепил вирус и не мог тренироваться. Сейчас он близок к необходимому физическому уровню. Скоро можно будет наблюдать за его игрой с восхищением.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:07
Трабзонспор наверняка заслужит место в еврокубках, а вот если этого не случится, вот тогда может быть и будет возможность переговоров.
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:54
Вероятно кто то в этом заинтересован?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:48
И от чего такой повышенный интерес к Языджи?
Гость
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