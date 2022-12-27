Нападающий клуба второй португальской лиги появился в заявке МЮ

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вчера, 21:46

В заявке «Манчестер Юнайтед» появился 29-летний португальский нападающий . Данная информация есть на сайте Английской Премьер-Лиги.

Болельщики пытаются понять, каким образом футболист «Эшпинью» (португальская команда играет во Втором дивизионе местного первенства) попал в заявку «дьяволов» на вторую часть сезона.