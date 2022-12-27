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Нападающий клуба второй португальской лиги появился в заявке МЮ

вчера, 21:46

В заявке «Манчестер Юнайтед» появился 29-летний португальский нападающий Бетиньо. Данная информация есть на сайте Английской Премьер-Лиги.

Болельщики пытаются понять, каким образом футболист «Эшпинью» (португальская команда играет во Втором дивизионе местного первенства) попал в заявку «дьяволов» на вторую часть сезона.

О нападающем известно, что он вышел из академии «Спортинга», в сезоне 2014/15 провел один матч за «Брентфорд» в Чемпионшипе. Появлялся в сборной Португалии на разных молодежных уровнях, однако пропал с радаров и оказался в «Эшпинью». На данный момент трудно сказать, является ли это ошибкой, ибо МЮ действительно нуждается в нападающих.

Нападающий клуба второй португальской лиги появился в заявке МЮ

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