Нападающий клуба второй португальской лиги появился в заявке МЮ

В заявке «Манчестер Юнайтед» появился 29-летний португальский нападающий Бетиньо. Данная информация есть на сайте Английской Премьер-Лиги.
Болельщики пытаются понять, каким образом футболист «Эшпинью» (португальская команда играет во Втором дивизионе местного первенства) попал в заявку «дьяволов» на вторую часть сезона.
О нападающем известно, что он вышел из академии «Спортинга», в сезоне 2014/15 провел один матч за «Брентфорд» в Чемпионшипе. Появлялся в сборной Португалии на разных молодежных уровнях, однако пропал с радаров и оказался в «Эшпинью». На данный момент трудно сказать, является ли это ошибкой, ибо МЮ действительно нуждается в нападающих.