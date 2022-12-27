«Бенфика» может продать Энцо Фернандеса за 127 миллионов евро

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вчера, 21:28

«Бенфика» получила два предложения по трансферу футболиста . Каждая из потенциальных сделок оценивается в 127 миллионов евро.

Агент Жорже Мендеш сообщил о них Рую Коште, президенту клуба. Сообщается, что в скором времени поступит и третье подобное предложение. Игроком интересуются топ-клубы Европы. Кошта хотел бы оставить футболиста в клубе, но он может попросить Мендеша поднять одно из предложений до 130 миллионов.