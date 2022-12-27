«Бенфика» может продать Энцо Фернандеса за 127 миллионов евро

«Бенфика» получила два предложения по трансферу футболиста Энцо Фернандеса. Каждая из потенциальных сделок оценивается в 127 миллионов евро.
Агент Жорже Мендеш сообщил о них Рую Коште, президенту клуба. Сообщается, что в скором времени поступит и третье подобное предложение. Игроком интересуются топ-клубы Европы. Кошта хотел бы оставить футболиста в клубе, но он может попросить Мендеша поднять одно из предложений до 130 миллионов.
Он полузащитник-универсал по типу Модрича.
Никто не говорит, что он столько стоит, у него такая сумма прописана в отступных и раз клубы за ним стали в очередь, значит не просто так и видят в нем перспективу на будущее.
Судя по всему ЧМ просто утвердил его, как сильного игрока на максимально высоком уровне. Думаю, мы многое не знаем. Скорее всего его давно ведут, не успел он перейти в Бенфику, как сразу становится в ней самым дорогим по tm игроком и это ещё до ЧМ. На ЧМ он просто подтвердил то, что о нём предполагали потенциальные покупатели, отсюда и ценник.
Он полузащитник-универсал по типу Модрича.
Никто не говорит, что он столько стоит, у него такая сумма прописана в отступных и раз клубы за ним стали в очередь, значит не просто так и видят в нем перспективу на будущее.
Судя по всему ЧМ просто утвердил его, как сильного игрока на максимально высоком уровне. Думаю, мы многое не знаем. Скорее всего его давно ведут, не успел он перейти в Бенфику, как сразу становится в ней самым дорогим по tm игроком и это ещё до ЧМ. На ЧМ он просто подтвердил то, что о нём предполагали потенциальные покупатели, отсюда и ценник.