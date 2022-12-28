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«Локомотив» на зимних сборах сыграет с азиатскими клубами

сегодня, 09:53

Московский «Локомотив» почти определился со спарринг-партнёрами на зимних сборах, которые пройдут в ОАЭ.

«Железнодорожники» под руководством нового наставника Михаила Галактионова проведут три подготовительных сбора с середины января по середину февраля.

Всего у москвичей запланировано семь контрольных матчей. 29 января команда проведёт матч с «Сочи», новым главным тренером которого недавно стал Курбан Бердыев, а 12 февраля — с «Уралом». Также подопечные Галактионова сыграют с представителями азиатских чемпионатов. Полный список соперников будет опубликован в ближайшие дни.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:12
чтобы с ними сыграть наверняка наши клубы платят им не малые бабки
p4ptncfercgg
p4ptncfercgg
сегодня в 11:35
Это изучение будущих соперников по азикубкам.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:44
Европейцев для спарринга просто не найти, у них денег нет на сборы в ОАЭ.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:28
Начинаем адаптироваться к азиатам.)
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:20
Интересно, а кто ни будь с Аль-Насром с Роналду в составе будет играть спарринги.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:10
Первая проверка силы азиатского футбола?,😊
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