«Локомотив» на зимних сборах сыграет с азиатскими клубами

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сегодня, 09:53

Московский «Локомотив» почти определился со спарринг-партнёрами на зимних сборах, которые пройдут в ОАЭ .

«Железнодорожники» под руководством нового наставника проведут три подготовительных сбора с середины января по середину февраля.

Всего у москвичей запланировано семь контрольных матчей. 29 января команда проведёт матч с «Сочи», новым главным тренером которого недавно стал , а 12 февраля — с «Уралом». Также подопечные Галактионова сыграют с представителями азиатских чемпионатов. Полный список соперников будет опубликован в ближайшие дни.