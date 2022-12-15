Глушаков объяснил, почему поедет на Мальдивы, а не на сбор с «Химками»

Полузащитник подтвердил, что отправится в отпуск на Мальдивы, а не на первый сбор с «Химками».

Так она и обстоит [эта ситуация]. Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы. Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба. Мы поговорили, пообщались. Пришли к общему пониманию, что мне, наверное, нет смысла ехать на первые сборы. Я поеду с семьей на отдых.