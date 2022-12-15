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Глушаков объяснил, почему поедет на Мальдивы, а не на сбор с «Химками»

вчера, 09:20

Полузащитник Денис Глушаков подтвердил, что отправится в отпуск на Мальдивы, а не на первый сбор с «Химками».

Так она и обстоит [эта ситуация]. Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы. Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба. Мы поговорили, пообщались. Пришли к общему пониманию, что мне, наверное, нет смысла ехать на первые сборы. Я поеду с семьей на отдых.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:57
Вот, какая Цаца. Ох*****ий "дедушка").
Tex
Tex
вчера в 11:08
Мне кажется нужно объяснять зачем с Химками ехать, а не зачем на Мальдивы и так понятно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:52
Свой отпуск на Мальдивах банщик не упустит. Остальные пускай впахивают, не царское это дело...
adekvat
adekvat
вчера в 09:48
Да барин, вам можно не ехать, отдыхайте.
ДСА
ДСА
вчера в 09:24
Глушаков готов играть с чистого листа, без подготовки. Мастер одним словом.
Гость
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