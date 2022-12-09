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«Спартак» назвал соперников на зимних сборах

вчера, 11:45

Утвержден план «Спартака» на зимние тренировочные сборы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Основной состав соберется в Москве после отпуска 10 января. 11 и 12 января подопечные Гильермо Абаскаля пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ.

Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. На первом сборе «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. В одном из них 27 января нашим соперником станет болгарский «Ботев» из Пловдива. Полное расписание игр мы сообщим позднее.

В Абу-Даби «красно-белые» примут участие в товарищеском турнире Winline Зимний кубок РПЛ. 2 февраля «Спартак» сыграет с «Ростовом», 6-го — с «Краснодаром», а 10-го — с «Сочи». Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

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Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 17:53
боже Спартак храни!!!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:17
У Спартака появился призрачный шанс хоть что то выиграть в сезоне. Гыгыгы
nubom
nubom
вчера в 12:47, ред.
Я бы посоветовал РФС добавить в Абу-Даби Зенит и забабахать первенство России в 10 кругов....
...а потом и самим туда переехать...
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:37
После тренировочных сборов - явно фк "СПАРТАК" - будет Чемпион России..
ABir
ABir
вчера в 12:02
Хороший продолжительный отпуск еще только начался. Игроки еще о соперниках наверное и не думают.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:50
Ну в принципе соперник не плохие...удачи Спартаку и главное без травм.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:47
Удачной "межсезонки" Спартаку!
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