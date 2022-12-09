«Спартак» назвал соперников на зимних сборах

Утвержден план «Спартака» на зимние тренировочные сборы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Основной состав соберется в Москве после отпуска 10 января. 11 и 12 января подопечные Гильермо Абаскаля пройдут в Москве углубленное медицинское обследование, а на следующий день отправятся в ОАЭ.
Подготовка команды в Эмиратах будет разбита на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. На первом сборе «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. В одном из них 27 января нашим соперником станет болгарский «Ботев» из Пловдива. Полное расписание игр мы сообщим позднее.
В Абу-Даби «красно-белые» примут участие в товарищеском турнире Winline Зимний кубок РПЛ. 2 февраля «Спартак» сыграет с «Ростовом», 6-го — с «Краснодаром», а 10-го — с «Сочи». Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.
...а потом и самим туда переехать...
...а потом и самим туда переехать...