Мбаппе: «Поздравил Месси с победой на ЧМ-2022. Ждём возвращения Лео»

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сегодня, 13:55

Нападающий ПСЖ и сборной Франции рассказал, о чём говорил с после финала ЧМ -2022.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ -2022 (3:3, 4:2) и стала чемпионом мира.