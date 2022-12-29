Мбаппе: «Поздравил Месси с победой на ЧМ-2022. Ждём возвращения Лео»

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, о чём говорил с Лионелем Месси после финала ЧМ-2022.
Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2) и стала чемпионом мира.
Я поздравил Месси с победой после матча. Для него это был шанс всей жизни, как и для меня, но я проиграл. Ждём возвращения Лео, новых побед и голов.
Молодец Мбаппе, не повёлся на разные провокации, что от игроков, что от СМИ, и ответил вполне достойно, и в тоже время корректно!
Молодец Мбаппе, не повёлся на разные провокации, что от игроков, что от СМИ, и ответил вполне достойно, и в тоже время корректно!