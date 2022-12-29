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Мбаппе: «Поздравил Месси с победой на ЧМ-2022. Ждём возвращения Лео»

сегодня, 13:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, о чём говорил с Лионелем Месси после финала ЧМ-2022.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2) и стала чемпионом мира.

Я поздравил Месси с победой после матча. Для него это был шанс всей жизни, как и для меня, но я проиграл. Ждём возвращения Лео, новых побед и голов.

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Все комментарии
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 15:19
Он не только вернётся, но и ЗМ у всех уведёт..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:11
Поквитаться шанса уже не будет, Месси уйдет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:30
У него ещё будет много шансов, какие его годы. Ну а для Месси это была последняя возможность взять кубок мира.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 14:19
    протон
    протон
    сегодня в 14:16
    Вчерашний матч показал, насколько ПСЖ зависим уже от Месси, не хватает толкового созидателя.
    Молодец Мбаппе, не повёлся на разные провокации, что от игроков, что от СМИ, и ответил вполне достойно, и в тоже время корректно!
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:56
    Хорошие отношения прежде всего
    Гость
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