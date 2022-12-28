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Симеоне: «В первую очередь всегда виноват тренер»

вчера, 22:22

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал фактор, который может помочь его команде улучшить свое положение в Ла Лиге. На данный момент «матрасники» располагаются на 5-й строчке таблицы чемпионата Испании (24 очка).

У нас замечательный подбор игроков, четыре наших футболиста дошли до финала чемпионата мира 2022. Наверное, недостаточно усердно работает именно тренер. Это мне нужно стать лучше, чтобы команда более убедительно выступала в Ла Лиге.

Если не считать Триппьера и Суареса, у нас примерно тот же состав, который был в год победы в чемпионате. Основа та же, добавился Гризманн.

В первую очередь всегда виноват тренер.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 12:25
Семён сдулся, да и яйца заржавели.
xhby2bfy8xkm
xhby2bfy8xkm
вчера в 22:58
Роль тренера всегда велика, но команда создаётся не сразу
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:32
Да не, не тренер играет, так что не всегда. Могут быть задумки гениальные, а исполнить не получается
Гость
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