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Холанд: «Злился из-за того, что не играл на ЧМ-2022. Я особенно голоден»

сегодня, 11:22
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свою игру в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1).

Холанд оформил дубль во встрече.

У меня есть цель, но я не могу её назвать. Только что сказал в раздевалке, что мог забить пять голов, но самое главное, что мы выиграли.

«Арсенал» на вершине, и нам нужно охотиться за ними. Мне, как нападающему, следует забивать больше. Я мог забить ещё пару мячей, но это жизнь, мне нужно больше тренироваться.

Также форвард высказался о пропуске ЧМ-2022:

Я был дома, немного злился из-за того, что не играл на чемпионате мира. Наблюдение за тем, как другие люди забивают на чемпионате мира, задевало, мотивировало и раздражало меня. Сейчас я голоднее, чем когда-либо.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:33
У него ещё всё впереди
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 12:59
Жалко, что Холланд не играет за Holland
Chinari
Chinari
сегодня в 12:34
Злость иногда помогает, если есть контроль над злостью
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:04
Пора бы ему привыкнуть.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:01
На чемпионате мира злой Холанд наверняка прошел бы и Мбаппе, и Роналду на пути к финалу против Месси!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:49
А я злился из-за того, что аргов нагло тащили, а нидерландцев выкинули судьи
shlomo
shlomo
сегодня в 11:32
Давай теперь отрывайся по полной в АПЛ
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:28
Да вполне может быть, что никогда и не сыграешь .
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