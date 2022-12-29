Холанд: «Злился из-за того, что не играл на ЧМ-2022. Я особенно голоден»

Нападающий «Манчестер Сити» прокомментировал свою игру в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1).

Холанд оформил дубль во встрече.

У меня есть цель, но я не могу её назвать. Только что сказал в раздевалке, что мог забить пять голов, но самое главное, что мы выиграли.

«Арсенал» на вершине, и нам нужно охотиться за ними. Мне, как нападающему, следует забивать больше. Я мог забить ещё пару мячей, но это жизнь, мне нужно больше тренироваться.