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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе: «ПСЖ не должен расплачиваться за поражение сборной Франции»

сегодня, 12:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объяснил, почему быстро вернулся в расположение команды после ЧМ-2022.

Футболист отказался от отпуска, предоставленного клубом.

Я никогда не переварю поражение в финале чемпионата мира. Но, как я сказал своему тренеру и команде — «Ребята, нет никаких оснований расплачиваться моему клубу за поражение сборной, это две разные ситуации».

Гол Мбаппе принёс парижанам победу над «Страсбуром» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:1).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:32
Можно было мальца отдохнуть.
Целиком ведь весь турнир прошёл, от группы и до финала...
lotsman
lotsman
сегодня в 13:25
Правильно. Сборная, она и есть сборная, т.е. собранная из разных частей. А клуб это единый коллектив.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:02
Правильно сказал. Чемпионат мира закончился - впереди новые матчи с ПСЖ, надо готовиться и играть.
Гость
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