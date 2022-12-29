Мбаппе: «ПСЖ не должен расплачиваться за поражение сборной Франции»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объяснил, почему быстро вернулся в расположение команды после ЧМ-2022.
Футболист отказался от отпуска, предоставленного клубом.
Я никогда не переварю поражение в финале чемпионата мира. Но, как я сказал своему тренеру и команде — «Ребята, нет никаких оснований расплачиваться моему клубу за поражение сборной, это две разные ситуации».
Гол Мбаппе принёс парижанам победу над «Страсбуром» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:1).
Целиком ведь весь турнир прошёл, от группы и до финала...
Целиком ведь весь турнир прошёл, от группы и до финала...