Мбаппе: «ПСЖ не должен расплачиваться за поражение сборной Франции»

Нападающий ПСЖ объяснил, почему быстро вернулся в расположение команды после ЧМ -2022.

Футболист отказался от отпуска, предоставленного клубом.

Я никогда не переварю поражение в финале чемпионата мира. Но, как я сказал своему тренеру и команде — «Ребята, нет никаких оснований расплачиваться моему клубу за поражение сборной, это две разные ситуации».