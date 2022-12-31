Гвардиола назвал условие, при котором готов покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» назвал условие, при котором готов уйти из команды.

В тот момент, когда мне покажется, будто что-то идет не так, я уйду в отставку или не стану продлевать соглашение. Я не останусь, как Фергюсон или Венгер. Контракт — всего лишь бумага. Я продлил договор с клубом, поскольку понимаю, что команда всё ещё способна достойно выступать под моим руководством. В конце концов, всё решает результат. Если мы устанем друг от друга, я не стану дорабатывать контракт до конца.