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Гвардиола назвал условие, при котором готов покинуть «Манчестер Сити»

сегодня, 13:40

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором готов уйти из команды.

В тот момент, когда мне покажется, будто что-то идет не так, я уйду в отставку или не стану продлевать соглашение. Я не останусь, как Фергюсон или Венгер. Контракт — всего лишь бумага. Я продлил договор с клубом, поскольку понимаю, что команда всё ещё способна достойно выступать под моим руководством. В конце концов, всё решает результат. Если мы устанем друг от друга, я не стану дорабатывать контракт до конца.

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Все комментарии
Deville
Deville ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:03, ред.
да, есть только одно но, Райкард приходил в полностью развалившуюся команду, которая ничего не могла выиграть, практически с нуля построил, а Пеп пришел в том момент, когда у голландца был творческий кризис, Барса уже взяла ЛЧ в 2006 году, им просто нужна была перезагрузка.

да, и после Гвардиолы в принципе у Барселоны был неплохой цикл с Энрике, и победа в ЛЧ с теми же игроками, исключением стало супер трио Суарес Месси Неймар.

и мне кажется Гвардиола просто испугался перестраивать клуб, поскольку сам очень высоко задрал планку с 2 кубками ЛЧ, поняв, что большее ее не сможет покорить.

стабильность стабильностью, но Фергюсон так больше и не позволил Ливерпулю выиграть титул, а Гвардиола с возможностями Сити уже уступал им корону позволив им снова взлететь на гребанный насест, и выиграть первый титул в АПЛ.
Elliada
Elliada ответ Deville (раскрыть)
сегодня в 15:12
Гвардиола сначала поднял дубль Барселоны. И не имея опыта, возглавил первую команду каталонцев и начал штамповать трофеи. Райкард не мог выстроить такую стабильную команду, а Пеп смог. После него кто также успешно руководил Барселоной, имея тех же самых игроков? Иметь ресурс, не главное, главное уметь использовать по максимуму. Гвардиола сам решил уйти из Барселоны, а команда была на пике. Он мог бы остаться на пару лет и выиграть несколько трофеев, но предпочел уйти. Немногие так бы поступили.

МС до Гвардиолы был чемпионом, но стабильности не было. Пеп приносит стабильность в команды. Это выделяет его из остальных прочих.
Deville
Deville ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:50
еще надо бы добавить почему Пеп не сможет достичь уровня Фергюсона, сэр Алекс перестраивал МЮ раза три точно, а Гвардиола не стал перестраивать Барселону, как появились трудности, тут же ушел, но величие испанца многие будут измерять исключительно трофеями, а по сути он сильную только Барсу сделал, Бавария и без него была хороша, МС только развивается, и на фоне таких тренеров как Манчини или Пеллегрини, пепчатский гений.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:43
Высокопарные слова, а как дойдёт до дела, снимет всё до пенни.
Deville
Deville
сегодня в 14:38
скорей всего Пеп уйдет из Сити как только зачехлит ушастого, для него это вызов, который он пока так и не осуществил.

а я не понимаю, а что плохого в том, чтобы быть Фергюсоном или Венгером, раньше так и было, всегда тренер на пару десятилетий возглавлял клубы, а как появился Моуриньо стали все бегать по командам, тут выиграл, там выиграл и тд.
Elliada
Elliada ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:27
Почему не подняться? Уже выше них. Венгер ни разу не выиграл ЛЧ, а у Пепа и Алекса поровну. У Алекса больше выигранных трофеев, но у Пепа разнообразней и времени полно, чтобы переплюнуть.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:19
Зачем всуе упоминать имена великих, ведь до Сэра Алекса и Венгера Пепу никогда не подняться! Забыл упомянуть еще одно "условие": когда "хозяева перестанут ему платить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:13
Очень правильные слова и рассуждения...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:13
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