Гвардиола назвал условие, при котором готов покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором готов уйти из команды.
В тот момент, когда мне покажется, будто что-то идет не так, я уйду в отставку или не стану продлевать соглашение. Я не останусь, как Фергюсон или Венгер. Контракт — всего лишь бумага. Я продлил договор с клубом, поскольку понимаю, что команда всё ещё способна достойно выступать под моим руководством. В конце концов, всё решает результат. Если мы устанем друг от друга, я не стану дорабатывать контракт до конца.
а я не понимаю, а что плохого в том, чтобы быть Фергюсоном или Венгером, раньше так и было, всегда тренер на пару десятилетий возглавлял клубы, а как появился Моуриньо стали все бегать по командам, тут выиграл, там выиграл и тд.
а я не понимаю, а что плохого в том, чтобы быть Фергюсоном или Венгером, раньше так и было, всегда тренер на пару десятилетий возглавлял клубы, а как появился Моуриньо стали все бегать по командам, тут выиграл, там выиграл и тд.
МС до Гвардиолы был чемпионом, но стабильности не было. Пеп приносит стабильность в команды. Это выделяет его из остальных прочих.
МС до Гвардиолы был чемпионом, но стабильности не было. Пеп приносит стабильность в команды. Это выделяет его из остальных прочих.