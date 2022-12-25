«Реал» рассматривает пять кандидатов на замену Анчелотти

«Реал» составляет шорт-лист из главных тренеров, если Карло Анчелотти решит покинуть клуб.
Контракт итальянского специалиста со «сливочными» истекает летом 2024 года, однако есть вероятность, что наставник не подпишет новую сделку.
В качестве замены Анчелотти «Реал» рассматривает пять кандидатов — Томас Тухель (без работы), Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Хаби Алонсо («Байер»), Рауль Гонсалес («Кастилья»), Альваро Арбелоа (молодёжная команда «Реала» до 14 лет).
Ну а так что, поменять великого тренера, который вынужден играть со шлаком на какого-то ноунейма? Дед Перес, начинай пить таблетки, кукуха едет...
Ну а так что, поменять великого тренера, который вынужден играть со шлаком на какого-то ноунейма? Дед Перес, начинай пить таблетки, кукуха едет...
Рауль и Арбелоа полностью свои для сливочных, плюс работают в структуре клуба, выращивая будующих "мадридистов" , но доверять им основу скорее всего еще рано, хотя я хотел бы видеть Рауля на бровке Мадридского Реала!
Как написал пользователь "протон", было бы здорово включить в тренерский штаб Анчелотти именно Рауля. Набрался бы опыта, а после того как Карло решит завершить свой путь в Реала, Рауль был бы готов для самостоятельной работы!
Рауль и Арбелоа полностью свои для сливочных, плюс работают в структуре клуба, выращивая будующих "мадридистов" , но доверять им основу скорее всего еще рано, хотя я хотел бы видеть Рауля на бровке Мадридского Реала!
Как написал пользователь "протон", было бы здорово включить в тренерский штаб Анчелотти именно Рауля. Набрался бы опыта, а после того как Карло решит завершить свой путь в Реала, Рауль был бы готов для самостоятельной работы!