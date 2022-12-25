«Реал» рассматривает пять кандидатов на замену Анчелотти

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вчера, 14:10

«Реал» составляет шорт-лист из главных тренеров, если решит покинуть клуб.

Контракт итальянского специалиста со «сливочными» истекает летом 2024 года, однако есть вероятность, что наставник не подпишет новую сделку.

В качестве замены Анчелотти «Реал» рассматривает пять кандидатов — (без работы), («Бавария»), («Байер»), («Кастилья»), (молодёжная команда «Реала» до 14 лет).