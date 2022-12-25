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«Реал» рассматривает пять кандидатов на замену Анчелотти

вчера, 14:10

«Реал» составляет шорт-лист из главных тренеров, если Карло Анчелотти решит покинуть клуб.

Контракт итальянского специалиста со «сливочными» истекает летом 2024 года, однако есть вероятность, что наставник не подпишет новую сделку.

В качестве замены Анчелотти «Реал» рассматривает пять кандидатов — Томас Тухель (без работы), Юлиан Нагельсманн («Бавария»), Хаби Алонсо («Байер»), Рауль Гонсалес («Кастилья»), Альваро Арбелоа (молодёжная команда «Реала» до 14 лет).

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 18:56
Шорт лист может и расширится в зависимости окончания сезона .
adrianes
adrianes
вчера в 18:52
Только Юран смог бы полноценно заместить Анчелотти.
vintc2h5oh
vintc2h5oh ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 18:12
Слишком хорош)
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 17:40
При свободном Зидане ?
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:12
Замену, если надо, найдут очень быстро.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:05, ред.
Самый опытный из них Томас Тухель, и скорее всего кандидат номер один именно немецкий специалист.

Рауль и Арбелоа полностью свои для сливочных, плюс работают в структуре клуба, выращивая будующих "мадридистов" , но доверять им основу скорее всего еще рано, хотя я хотел бы видеть Рауля на бровке Мадридского Реала!

Как написал пользователь "протон", было бы здорово включить в тренерский штаб Анчелотти именно Рауля. Набрался бы опыта, а после того как Карло решит завершить свой путь в Реала, Рауль был бы готов для самостоятельной работы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:31
Скорее всего Тухель кандидат номер один.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:09
Можно узнать причину по которой не рассматривается Сергей Богданович ?
Mark Avreliy
Mark Avreliy ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:48
Читать умеешь? Сам Анчелотти может не захотеть остаться.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:22
Томас Тухель видится мне самым подходящим вариантом из пяти.
makkie
makkie
вчера в 15:11
Тухель в идеале!
протон
протон
вчера в 15:01
Продлить Папу Карло на год, ввести в тренерский штаб Рауля; а там может Давиде вольется к нему в команду, хотя ему можно начать самостоятельную карьеру, но с чего-то проще, чем Реал. Рауль будет подтягивать молодежь из Кастильи и они будут за него умирать, но какой он со звездами мы не знаем, поэтому тоже не стоит выписывать ему заранее хвалебные грамоты, он пока выиграл только один трофей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:19
От добра добра не ищут.... Самый неблагодарный клуб в мире, папа Карло их ведет к очередному чемпионству со шлаком в составе, большинство игроков уже прошли пик, единственный кто тянет это Бензема, Кросс и Модрич уже постарели, Венисиус это бегунок просто, его статистика в этом сезоне стечения обстоятельств, Реал как и Барса в перестройке, сезон-два им нужны...

Ну а так что, поменять великого тренера, который вынужден играть со шлаком на какого-то ноунейма? Дед Перес, начинай пить таблетки, кукуха едет...
drug01
drug01
вчера в 14:11
Слишком большой список!!!
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