«Сивасспор» ведёт переговоры о переходе Дзюбы

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вчера, 14:59

Турецкий «Сивасспор» намерен подписать российского нападающего . По информации источника, переговоры уже ведутся.

Клуб предлагает форварду контракт на 1,5 года. Сам футболист пока не дал согласия на переход. Отмечается, что россиянин определится с вариантом продолжения карьеры в январе. Ранее Дзюба уже выступал за клуб из Турции — «Адану Демирспор», который покинул прошлой осенью.

«Сивасспор» стал обладателем Кубка Турции в прошлом сезоне. На данный момент клуб занимает 17‑е место в Суперлиге после 16 туров, имея в активе 14 очков.