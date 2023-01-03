«Сивасспор» ведёт переговоры о переходе Дзюбы

Турецкий «Сивасспор» намерен подписать российского нападающего Артёма Дзюбу. По информации источника, переговоры уже ведутся.
Клуб предлагает форварду контракт на 1,5 года. Сам футболист пока не дал согласия на переход. Отмечается, что россиянин определится с вариантом продолжения карьеры в январе. Ранее Дзюба уже выступал за клуб из Турции — «Адану Демирспор», который покинул прошлой осенью.
«Сивасспор» стал обладателем Кубка Турции в прошлом сезоне. На данный момент клуб занимает 17‑е место в Суперлиге после 16 туров, имея в активе 14 очков.
- За споры.
- Шпоры?
- Нет. Давай заспорим?
- Не буду спорить, всë в твоих руках.
- За споры.
- Шпоры?
- Нет. Давай заспорим?
- Не буду спорить, всë в твоих руках.