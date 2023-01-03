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«Сивасспор» ведёт переговоры о переходе Дзюбы

вчера, 14:59

Турецкий «Сивасспор» намерен подписать российского нападающего Артёма Дзюбу. По информации источника, переговоры уже ведутся.

Клуб предлагает форварду контракт на 1,5 года. Сам футболист пока не дал согласия на переход. Отмечается, что россиянин определится с вариантом продолжения карьеры в январе. Ранее Дзюба уже выступал за клуб из Турции — «Адану Демирспор», который покинул прошлой осенью.

«Сивасспор» стал обладателем Кубка Турции в прошлом сезоне. На данный момент клуб занимает 17‑е место в Суперлиге после 16 туров, имея в активе 14 очков.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 20:26
Будет мячи Роналду подавать. И стоять вместо манекена при отработке штрафных.
Boricku
Boricku
вчера в 19:41
Дзюбиньосу надо в аль насру проситься
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:33
Похоже, что карьера Дзюбы закончилась.
f58c6j66keuc
f58c6j66keuc
вчера в 19:19
- За кого будешь играть когда вырастешь?
- За споры.
- Шпоры?
- Нет. Давай заспорим?
- Не буду спорить, всë в твоих руках.
vlasovca
vlasovca
вчера в 18:37
Артемка еще востребован?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:32
17 место из 18? Дзюба должен помочь вылететь? Нет проблем.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:30
Они не понимают, что это пустая трата денег.
протон
протон
вчера в 16:27
Связка с Н’Жи намечается неплохая
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 16:14
с "ручника" сними...
karnager
karnager ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:03
он вообще то недавно в плюшках был
shur
shur
вчера в 16:01
lotsman
lotsman
вчера в 15:47
Что то давно о Артёме ничего не слышно было вот и решили утку запустить.)) А то всё Роналду, Роналду.
adekvat
adekvat
вчера в 15:41
Сын Дзюбы: мой папа был турецко-подданный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:28
Сейчас Дзюба увидит в глазок Пельша со сьёмочной группой...и поймёт...
Что программа "Розыгрыш" не дремлет...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:17
Недожурналисты самодельные
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:05
Сивасспор может вылететь в этом сезоне, а Дзюба точно не палочка выручалочка . Да и зачем это ему самому нужно.
shlomo
shlomo
вчера в 15:00
Я что то не пойму, кто всю эту муть в прессу вбрасывает???
Mangur
Mangur
вчера в 14:59
Дзюба форева и Колхозбазчи из Туркменабада.
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