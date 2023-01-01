«Спартаку» предложили подписать молодого бельгийского защитника

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сегодня, 16:24

«Спартаку» предложены услуги 20-летнего центрального защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» .

Московский клуб пока не дал свой ответ. Потенциальная трансферная стоимость игрока оценивается в 4-5 млн евро.

Аль Дахил имеет иракские корни, но на международном уровне выступает за молодежную сборную Бельгии.