«Спартаку» предложили подписать молодого бельгийского защитника

«Спартаку» предложены услуги 20-летнего центрального защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Амина Аль Дахила.
Московский клуб пока не дал свой ответ. Потенциальная трансферная стоимость игрока оценивается в 4-5 млн евро.
Аль Дахил имеет иракские корни, но на международном уровне выступает за молодежную сборную Бельгии.
Парень в розыске Интерпола ???
Парень неплох в кулачном бою...и 6-го мая мог бы пригодиться к концу встречи с Зенитом???
Спартак по мнению бельгийцев единственный клуб способный заплатить 5 млн за игрока которого сами бельгийцы брали 11 месяцев назад за 500 тысяч???
Или в след за Максом Кофрие весь Сент Трюйден потихоньку перебирается к Абаскалю ??
Парень в розыске Интерпола ???
Парень неплох в кулачном бою...и 6-го мая мог бы пригодиться к концу встречи с Зенитом???
Спартак по мнению бельгийцев единственный клуб способный заплатить 5 млн за игрока которого сами бельгийцы брали 11 месяцев назад за 500 тысяч???
Или в след за Максом Кофрие весь Сент Трюйден потихоньку перебирается к Абаскалю ??