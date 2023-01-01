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«Спартаку» предложили подписать молодого бельгийского защитника

сегодня, 16:24

«Спартаку» предложены услуги 20-летнего центрального защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Амина Аль Дахила.

Московский клуб пока не дал свой ответ. Потенциальная трансферная стоимость игрока оценивается в 4-5 млн евро.

Аль Дахил имеет иракские корни, но на международном уровне выступает за молодежную сборную Бельгии.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:16
Ага, то есть пришли в спартак и бросились на колени и умоляют подписать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:28
В Спартаке ещё подумают.
Для солидности...
drug01
drug01
сегодня в 17:45
Надо посмотреть лучше его игру и затем принять решение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:37, ред.
Не указана причина резкого благонамеренья "Сент Трюйдена" к Спартаку....
Парень в розыске Интерпола ???
Парень неплох в кулачном бою...и 6-го мая мог бы пригодиться к концу встречи с Зенитом???
Спартак по мнению бельгийцев единственный клуб способный заплатить 5 млн за игрока которого сами бельгийцы брали 11 месяцев назад за 500 тысяч???
Или в след за Максом Кофрие весь Сент Трюйден потихоньку перебирается к Абаскалю ??
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:55
Перспективен и вполне недорого.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:53
Не знают куда его спихнуть, решили в Спартак.
Boricku
Boricku
сегодня в 16:38
Смотрите на газпрёмовских, и берите брозильеросов, но подороже которые, с пляжа не надо.
Boricku
Boricku
сегодня в 16:33
Эйропейцев не надо, они все радужные
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:27
Игрок молодёжной бельгийской сборной думаю не помешает Спартаку.
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