Нападающий «Спартака» может перебраться в Турцию

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сегодня, 13:54

Турецкий «Галатасарай» возобновил интерес к форварду «Спартака» .

Клуб из Стамбула присматривался к ямайцу минувшим летом и теперь вернулся к его кандидатуре.

С помощью Николсона «Галатасарай» хочет заменить швейцарца Хариса Сеферовича, игра которого не устраивает тренерский штаб.