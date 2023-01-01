Нападающий «Спартака» может перебраться в Турцию

Турецкий «Галатасарай» возобновил интерес к форварду «Спартака» Шамару Николсону.
Клуб из Стамбула присматривался к ямайцу минувшим летом и теперь вернулся к его кандидатуре.
С помощью Николсона «Галатасарай» хочет заменить швейцарца Хариса Сеферовича, игра которого не устраивает тренерский штаб.
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В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
Шамар - нападающий..на людей...
Шамар - нападающий..на людей...