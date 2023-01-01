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Нападающий «Спартака» может перебраться в Турцию

сегодня, 13:54

Турецкий «Галатасарай» возобновил интерес к форварду «Спартака» Шамару Николсону.

Клуб из Стамбула присматривался к ямайцу минувшим летом и теперь вернулся к его кандидатуре.

С помощью Николсона «Галатасарай» хочет заменить швейцарца Хариса Сеферовича, игра которого не устраивает тренерский штаб.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:08
Ну не знаю где он там не разыгрался но в Спартаке он был самым опасным в атаке ИМХО,,
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 17:20


В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


ОПС
ОПС
сегодня в 16:54
А вы знаете, я верю. Пусть, если у него есть талант, пусть расплескается.
dok66
dok66
сегодня в 16:49
Как появился интерес , так и пропадет .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:27
Туркам сто раз подумать надо прежде чем подписать игрока, который хоть как то имел отношение к спартаку.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 16:14
Да не больно там Понсе разыгрался, мало колотит
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:58
Не знаю в лицо его, но слышал...
4kjj7ju84sut
4kjj7ju84sut
сегодня в 15:41
Школу прошёл теперь заиграет!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:21
пусть играет в футбол там , где ему удобно и зарплата устраивает..
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:14
Форвард из него слабый, можно продовать
Аспект
Аспект ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:45
Как раз наоборот - толку с него маловато.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:36
Присматриваться можно ко всем, но это не значит, что всех заимеют.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:31
Ну не самый лучший форвард для усиления такого клуба как Галатасарай.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:25
Ну тут думаю, что многое будет зависеть от него самого...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:08
Наконец то вещи своими именами называют..
Шамар - нападающий..на людей...
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 14:01
Пусть забирают. По сравнению с Адриано-шлак. Соболь на две головы выше.Понсе жалко ушел-вот был нападающий в полном смысле слова.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:00
Не хотелось бы, что бы Шамар покидал Спартак.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:00
Вот и ладненько, пусть уезжает.
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