Агент Николсона отреагировал на слухи об уходе игрока из «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» , отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в «Галатасарай».

Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и «Спартак» продолжат свое сотрудничество! Значит ли это, что Николсон будет отклонять любое предложение? Никогда нельзя говорить о любом варианте. Но на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в «Спартаке».