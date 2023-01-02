Агент Николсона отреагировал на слухи об уходе игрока из «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в «Галатасарай».
Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и «Спартак» продолжат свое сотрудничество! Значит ли это, что Николсон будет отклонять любое предложение? Никогда нельзя говорить о любом варианте. Но на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в «Спартаке».
А в Галатасарае вообще раз в год будет выходить...и то в високосный...
А в Галатасарае вообще раз в год будет выходить...и то в високосный...