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Агент Николсона отреагировал на слухи об уходе игрока из «Спартака»

вчера, 10:56

Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в «Галатасарай».

Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и «Спартак» продолжат свое сотрудничество! Значит ли это, что Николсон будет отклонять любое предложение? Никогда нельзя говорить о любом варианте. Но на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в «Спартаке».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 13:25
Как агент выгоду увидит, так сразу продаст игрока.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:03, ред.
В спартаке нужно набрать легионеров-афро-американцев,штук 7-8,чтоб одновременно можно было находиться на поле,в основе народной команды!Так,они может быть станут чемпионами!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:48
Он в Спартаке то не игрок основы...
А в Галатасарае вообще раз в год будет выходить...и то в високосный...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:25
Значит-"Не показался"...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:31
Ему просто нужно игровое время , а как Абаскаль это решит посмотрим...
ABir
ABir
вчера в 11:18
Ладно бы какой-то серьезный клуб официальное предложение сделал, а то какой-то Сарай интересуется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:07
Сейчас в связи дисквалификацией в Кубке Шамар как никогда пригодится.
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