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Ле Таллек уйдёт из «Торпедо»

вчера, 10:11

Полузащитник Дамьен Ле Таллек уйдет из «Торпедо».

Московский клуб не хочет видеть в составе игрока, ему придется искать себе новый клуб. Ле Таллека нет в списке футболистов, которые отправятся на первый сбор «автозаводцев» в Тамбове.

В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 9 поединках.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:00
Никогда не понимал наших клубов, которые покупают игроков среднего уровня даже по меркам нашей первой лиги, да ещё и возрастных.
В Торпедо, что ожидали, что 32 летний игрок скитавшийся по скромным клубам вдруг заиграет на уровне лучших в мире?
Пока сами клубы не перестанут вступать в сговор с футбольными агентами, так и будет всякий шлак в наш чемпионат ехать.
Boricku
Boricku
вчера в 10:27
Сбор в томбове это круть, ведь там юг_культура .
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