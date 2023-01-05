Ле Таллек уйдёт из «Торпедо»

Полузащитник Дамьен Ле Таллек уйдет из «Торпедо».
Московский клуб не хочет видеть в составе игрока, ему придется искать себе новый клуб. Ле Таллека нет в списке футболистов, которые отправятся на первый сбор «автозаводцев» в Тамбове.
В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 9 поединках.
В Торпедо, что ожидали, что 32 летний игрок скитавшийся по скромным клубам вдруг заиграет на уровне лучших в мире?
Пока сами клубы не перестанут вступать в сговор с футбольными агентами, так и будет всякий шлак в наш чемпионат ехать.
В Торпедо, что ожидали, что 32 летний игрок скитавшийся по скромным клубам вдруг заиграет на уровне лучших в мире?
Пока сами клубы не перестанут вступать в сговор с футбольными агентами, так и будет всякий шлак в наш чемпионат ехать.