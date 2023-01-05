Ле Таллек уйдёт из «Торпедо»

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вчера, 10:11

Полузащитник уйдет из «Торпедо».

Московский клуб не хочет видеть в составе игрока, ему придется искать себе новый клуб. Ле Таллека нет в списке футболистов, которые отправятся на первый сбор «автозаводцев» в Тамбове.