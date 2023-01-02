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ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду подписал с клубом «Аль-Наср» самый внушительный контракт века

вчера, 23:50

Контракт нападающего Криштиану Роналду с клубом «Аль-Наср» стал уникальным моментом в истории спорта.

В течение следующих семи лет португалец получит 500 миллионов евро. Играть в команде он будет до 2025 года, когда ему исполнится 40 лет. После этого он получит должность спортивного консультанта.

В рамках контракта Роналду также будет отвечать за имидж клуба, а еще, по слухам, он станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира 2030. Контракт с «Аль-Насром» предоставит Роналду ряд привилегий, в том числе роскошный дом в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что португалец может вернуться в Англию.

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Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:59
А при чем здесь футбол ?
ABir
ABir
сегодня в 02:18
Все таки КриРу установил ещё один футбольный рекорд
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:32
Поздравляем Роналду с очередным рекордом !!!!!!

К нему можно по разному относиться...но надо признать...своим трудолюбием...самоотдачей на тренировках..стремлением не смотря на возраст быть лучшим - он это заслужил...

Как говориться ...Если твоё любимое занятие является твоей работой - то ты счастливый человек...
Но коль твоё любимое занятие ещё и столь высокооплачиваемое - то вдвойне..

За 20 лет в футболе - были и взлёты и падения...и апплодисменты и освистывания...и восхищение и неприязнь к нему со стороны обывателей....
Но итогом всего - самый самый контракт века !!!
Значит он делал всё правильно....почти всё...
Да он и не червонец чтоб нравиться всем..
Не являюсь его ярым поклонником...как и не являюсь явным его критиком....
Но ввиду позитивности и оптимистичности характера охота пожелать ему удачи..дальнейшего процветания...как в футболе так и вне его !!!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 01:24
У меня только одно слово. Можете убирать. ОХРЕНЕТЬ,В принципе на старости лет подзаработать................
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 00:52
Самый выгодный день для него и самый кошмарный для его персофанов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:50
Красавчик, Рон! Врядли с карликом кто нибудь заключил бы такого рода сделки.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 00:28
А как же любимые футбольные "рекорды"??...
Гость
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