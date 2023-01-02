Роналду подписал с клубом «Аль-Наср» самый внушительный контракт века

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вчера, 23:50

Контракт нападающего с клубом «Аль-Наср» стал уникальным моментом в истории спорта.

В течение следующих семи лет португалец получит 500 миллионов евро. Играть в команде он будет до 2025 года, когда ему исполнится 40 лет. После этого он получит должность спортивного консультанта.

В рамках контракта Роналду также будет отвечать за имидж клуба, а еще, по слухам, он станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира 2030. Контракт с «Аль-Насром» предоставит Роналду ряд привилегий, в том числе роскошный дом в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что португалец может вернуться в Англию.