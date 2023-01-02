Роналду подписал с клубом «Аль-Наср» самый внушительный контракт века

Контракт нападающего Криштиану Роналду с клубом «Аль-Наср» стал уникальным моментом в истории спорта.
В течение следующих семи лет португалец получит 500 миллионов евро. Играть в команде он будет до 2025 года, когда ему исполнится 40 лет. После этого он получит должность спортивного консультанта.
В рамках контракта Роналду также будет отвечать за имидж клуба, а еще, по слухам, он станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира 2030. Контракт с «Аль-Насром» предоставит Роналду ряд привилегий, в том числе роскошный дом в Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что португалец может вернуться в Англию.
К нему можно по разному относиться...но надо признать...своим трудолюбием...самоотдачей на тренировках..стремлением не смотря на возраст быть лучшим - он это заслужил...
Как говориться ...Если твоё любимое занятие является твоей работой - то ты счастливый человек...
Но коль твоё любимое занятие ещё и столь высокооплачиваемое - то вдвойне..
За 20 лет в футболе - были и взлёты и падения...и апплодисменты и освистывания...и восхищение и неприязнь к нему со стороны обывателей....
Но итогом всего - самый самый контракт века !!!
Значит он делал всё правильно....почти всё...
Да он и не червонец чтоб нравиться всем..
Не являюсь его ярым поклонником...как и не являюсь явным его критиком....
Но ввиду позитивности и оптимистичности характера охота пожелать ему удачи..дальнейшего процветания...как в футболе так и вне его !!!!!
К нему можно по разному относиться...но надо признать...своим трудолюбием...самоотдачей на тренировках..стремлением не смотря на возраст быть лучшим - он это заслужил...
Как говориться ...Если твоё любимое занятие является твоей работой - то ты счастливый человек...
Но коль твоё любимое занятие ещё и столь высокооплачиваемое - то вдвойне..
За 20 лет в футболе - были и взлёты и падения...и апплодисменты и освистывания...и восхищение и неприязнь к нему со стороны обывателей....
Но итогом всего - самый самый контракт века !!!
Значит он делал всё правильно....почти всё...
Да он и не червонец чтоб нравиться всем..
Не являюсь его ярым поклонником...как и не являюсь явным его критиком....
Но ввиду позитивности и оптимистичности характера охота пожелать ему удачи..дальнейшего процветания...как в футболе так и вне его !!!!!