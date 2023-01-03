Месси на этой неделе может продлить контракт с ПСЖ

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вчера, 14:06

Нападающий ПСЖ близок к продлению контракта с клубом.

Как сообщает Marca, новое соглашение, скорее всего, будет подписано на этой неделе. Оно будет рассчитано до 30 июня 2024 года.

Как стало известно ранее, Месси завершил отпуск и вылетел во Францию. Аргентинец вскоре присоединится к французскому клубу.