Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Месси на этой неделе может продлить контракт с ПСЖ

вчера, 14:06

Нападающий ПСЖ Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом.

Как сообщает Marca, новое соглашение, скорее всего, будет подписано на этой неделе. Оно будет рассчитано до 30 июня 2024 года.

Как стало известно ранее, Месси завершил отпуск и вылетел во Францию. Аргентинец вскоре присоединится к французскому клубу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВ договоре Роналду с клубом «Аль-Наср» нет опции перехода в «Ньюкасл»
Сегодня, 00:18
СлухиМукоко просит у «Боруссии» 10 миллионов евро за продление контракта
Вчера, 22:23
СлухиЩенников покинет ЦСКА по окончании сезона
Вчера, 00:39
Роналду подписал с клубом «Аль-Наср» «контракт века»
02 января
СлухиСака продлил контракт с «Арсеналом»
02 января
«Фатих Карагюмрюк» может продлить соглашение с Оздоевым
02 января
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:27
Спец по высасыванию бабла.
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:01
Зачем возвращаться туда, где выиграл всё???? В Барселоне ни денег не заработает, ни спортивного интереса не будет. Смысл?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:00
Если бы его не волновали деньги, то вернулся бы в «родненькую» Барселону. Но там сейчас плохо кормят 😁
Romeo 777
Romeo 777 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 20:58
Он уже давно забыл о «родном» клубе. Всё что можно было высосать из Барселоны, он уже ранее сделал. На очереди катарцы.
r6pdyf8wxnyu
r6pdyf8wxnyu ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:47
Думаю будет опять пролёт в Лч,но скажут ничего страшного Месси выиграл ЧМ мячик нужно дать
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:28
Камбэк в родной клуб откладывается?
Boricku
Boricku
вчера в 19:55
На дискву наорал на мундиале, орал на радужника. Лет на 5 , в медиалигу.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:09
" Жирный " должен быть контракт...
протон
протон
вчера в 16:26
Если выиграет ЛЧ с ПСЖ, это будет исторически и легендарно.
Ведь ПСЖ никогда не выиграл ЛЧ за всю историю.

А вы просто представьте, если Месси , Неймар и Мбапе выиграют ЛЧ с ПСЖ. Это реально легендарно.

Это же не Реал, где кубки сами идут кним. А ПСЖ клуб , где не разу не выиграли ЛЧ.
Лео Месси точно ещё не один сезон поиграет на высшем уровне в топ-5 Европы и в Лиге Чемпионов, а также ещё сыграет на Копа Америка в 2024 году, а, возможно, и на ЧМ-26 года. Удачи и побед лучшему футболисту современности - Месси!
протон
протон
вчера в 16:25
По сути на Месси нет теперь никакого давления, может играть в кайф как можно дольше, а я думаю пока он будет приносить пользу то будет играть:) Зачем заканчивать играть в любимую игру когда ты и в 35 на вершине мира:)) Еще года 4 спокойно может играть на высоком уровне в статусе Чемпиона Мира!

Помню, когда Месси был на вершине в 23-24-летнем возрасте, писали, что к 30 годам сдуется, потом писали, что в 35 он закончит с футболом, но он стал Чемпионом Мира, теперь говорят про 38 лет, ну посмотрим, да.
rhskmz
rhskmz
вчера в 15:27
Да ужж... а еслм не продлит ?
h8kuxrykkmgm
h8kuxrykkmgm
вчера в 14:24
Это внутреннее дело ПСЖ
Elliada
Elliada ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:18
Если бы Месси волновали деньги, он потребовал бы контракт на несколько лет, а не на 1 год
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:10
Просто никто больше денег не предложил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 