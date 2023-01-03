Месси на этой неделе может продлить контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси близок к продлению контракта с клубом.
Как сообщает Marca, новое соглашение, скорее всего, будет подписано на этой неделе. Оно будет рассчитано до 30 июня 2024 года.
Как стало известно ранее, Месси завершил отпуск и вылетел во Францию. Аргентинец вскоре присоединится к французскому клубу.
Ведь ПСЖ никогда не выиграл ЛЧ за всю историю.
А вы просто представьте, если Месси , Неймар и Мбапе выиграют ЛЧ с ПСЖ. Это реально легендарно.
Это же не Реал, где кубки сами идут кним. А ПСЖ клуб , где не разу не выиграли ЛЧ.
Лео Месси точно ещё не один сезон поиграет на высшем уровне в топ-5 Европы и в Лиге Чемпионов, а также ещё сыграет на Копа Америка в 2024 году, а, возможно, и на ЧМ-26 года. Удачи и побед лучшему футболисту современности - Месси!
Ведь ПСЖ никогда не выиграл ЛЧ за всю историю.
А вы просто представьте, если Месси , Неймар и Мбапе выиграют ЛЧ с ПСЖ. Это реально легендарно.
Это же не Реал, где кубки сами идут кним. А ПСЖ клуб , где не разу не выиграли ЛЧ.
Лео Месси точно ещё не один сезон поиграет на высшем уровне в топ-5 Европы и в Лиге Чемпионов, а также ещё сыграет на Копа Америка в 2024 году, а, возможно, и на ЧМ-26 года. Удачи и побед лучшему футболисту современности - Месси!
Помню, когда Месси был на вершине в 23-24-летнем возрасте, писали, что к 30 годам сдуется, потом писали, что в 35 он закончит с футболом, но он стал Чемпионом Мира, теперь говорят про 38 лет, ну посмотрим, да.
Помню, когда Месси был на вершине в 23-24-летнем возрасте, писали, что к 30 годам сдуется, потом писали, что в 35 он закончит с футболом, но он стал Чемпионом Мира, теперь говорят про 38 лет, ну посмотрим, да.