Роналду арендовал 17 комнат в элитной гостинице в Эр-Рияде

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сегодня, 14:16

Английские СМИ раздобыли сведения о том, где разместился в Саудовской Аравии новичок клуба «Аль-Наср» .

Португалец живет в небоскребе Kingdom Tower, где располагается элитная гостиница. КриРо выбрал для аренды роскошные апартаменты, из которых открывается прекрасный вид на столицу Эр-Рияд и близлежащие окрестности. Также уточняется, что Роналду, его семья и охранники заняли сразу 17 комнат в Kingdom Tower.

Во сколько обходится Роналду аренда этих помещений, неизвестно, так как цена на них даже не указана в прайсе гостиницы — они просто числятся как «Королевский люкс». В то же время цена на «Президентский люкс», апартаменты классом ниже, начинается в этом отеле с 3300 фунтов за ночь.

По самым скромным подсчетам, португалец заплатит за проживание в отеле в течение месяца не менее 250 тысяч фунтов.