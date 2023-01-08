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ГлавнаяНовостиВокруг футболаСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду арендовал 17 комнат в элитной гостинице в Эр-Рияде

сегодня, 14:16

Английские СМИ раздобыли сведения о том, где разместился в Саудовской Аравии новичок клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Португалец живет в небоскребе Kingdom Tower, где располагается элитная гостиница. КриРо выбрал для аренды роскошные апартаменты, из которых открывается прекрасный вид на столицу Эр-Рияд и близлежащие окрестности. Также уточняется, что Роналду, его семья и охранники заняли сразу 17 комнат в Kingdom Tower.

Во сколько обходится Роналду аренда этих помещений, неизвестно, так как цена на них даже не указана в прайсе гостиницы — они просто числятся как «Королевский люкс». В то же время цена на «Президентский люкс», апартаменты классом ниже, начинается в этом отеле с 3300 фунтов за ночь.

По самым скромным подсчетам, португалец заплатит за проживание в отеле в течение месяца не менее 250 тысяч фунтов.

Роналду арендовал 17 комнат в элитной гостинице в Эр-Рияде

Роналду арендовал 17 комнат в элитной гостинице в Эр-Рияде

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Все комментарии
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 18:23
а сколько параш в этом захолустье?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:12
Кроме этого ,он уже ничего не может!!!!
Сергей19
Сергей19
сегодня в 18:06
С ума сошёл.
дурман
дурман
сегодня в 18:02
Выживает парень как может
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 18:02, ред.
В прятки будут играть "найдите короля").
KTSn
KTSn
сегодня в 17:40
Тьфу на него
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:31
Крутые аппартаменты - это для отдыха после матчей ,что ли.
протон
протон ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 17:20
Согласен. Арабы щедрые и умеют вкладывать деньги с умом. В общих чертах, из пустыни сделали рай, не то, что некоторые государства, с учетом месторождений нефти и газа в больших объемах, как были страной бензоколонкой так и видимо останутся.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 17:06
Ды ничего он не заплатит. Арабы щедрые люди и умеют завлекать. Скорее всего бесплатно предложили...хотя опять же и это догадки
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:03
Почему так мало?
dok66
dok66
сегодня в 16:53
Снял гостиницу , значит ненадолго .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:44
Как он мог, не спросив Иллиаду, СерГеевича, Неэгоиста и т.д.?
Брулин
Брулин
сегодня в 16:36
У Роналду мощная охрана. Раньше эти люди занимались ММА и бывали в горячих точках
lotsman
lotsman
сегодня в 16:31
Статую Роналду, из золота, в полный рост, забыли сделать.
112910415
112910415
сегодня в 16:30
не на улице ведь жить спортсмену ! )
cska1948
cska1948 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Сомневаюсь, что охранники тоже живут в "Президентских люксах".
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:03
Коммуналку, блэт, устроил!..
Брулин
Брулин ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:02
Другой вопрос, а как он на поле выходит без своих охранников?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 15:44
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 15:43
    Понты одни на весь мир). Золотая клетка для павлина)..
    karnager
    karnager ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    сегодня в 15:32
    да у него один пост в соцсети дороже стоит, чем месяц проживания. договорился 100% о бартере
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 15:24
    17 комнат?? В одной живет он с Джорджиной, в двух комнатах - дети. И 15 комнат заняли охранники???? Кого он так боится.
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    сегодня в 15:13
    Мбаппе самый крутой футболист 21 века!
    Shupshup
    Shupshup
    сегодня в 15:06
    Одну комнату отменяй, я не подъеду
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:55, ред.
    Граждане "фанаты и поклонники" Рона , завидуем МОЛЧА !)
    Миша Волк
    Миша Волк
    сегодня в 14:50
    Надо было весь небоскреб брать, мог бы на лифте как в детстве кататься...
    НЕ Э Г О И С Т
    НЕ Э Г О И С Т
    сегодня в 14:50
    Этим он и заменял футбол всю жизнь... А прикидывался футболером... Хорошо, что Месси выиграл ЧМ... Очень хорошо...👏👏👏..
    DEIVID_355
    DEIVID_355
    сегодня в 14:46
    А чего весь отель не купил?
    протон
    протон
    сегодня в 14:43, ред.
    Красиво жить ведь не запретишь)! Молодец, Рон! Сейчас некоторые начнут высказывать: а почему эти деньги не отдал на благотворительность итп.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 14:40
    ну и какой математик считал 250 тыс в месяц, если взять даже по 3300 за ночь * 17 * 30 = 1.5млн в месяц. но все равно можно себе позволить на зарплату 200 млн.
    Гость
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