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Роналду нарушит один из законов Саудовской Аравии

сегодня, 11:25

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет жить в Саудовской Аравии вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес.

Строгие саудовские законы запрещают сожительство мужчины и женщины, если они не состоят в браке, однако в случае с португальцем эта норма не будет соблюдаться.

Адвокаты, знакомые с законодательством Саудовской Аравии, отметили, что в последнее время исполнение данного закона всё реже контролируется и случай Роналду не является уникальным.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 18:57
Если рассматривать последние полгода - однозначно. А так за 20 лет карьеры в Европе от него в любой команде Польза была
DXTK
DXTK
сегодня в 15:34
От Роналду одни проблем, а пользы вообще никакой.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:01
Союз на троих:Нарцисс, Джорджина и сеньора Пробирка.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 13:48
Он сам по себе пропаганда ЛГБТ.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 13:28
В новости в лоб объясняется что к чему, но некоторые умничают. В гос.законах нет принципа, "ну это вам нельзя, а мне можно".
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 12:42
Этот закон касается только мусульман. Если ты из другой веры, то это проблемы твоего бога и все такое.
kindpennywise
kindpennywise ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Ему будут закрывать глаза на многое и на то есть основания.
1. У него нет татуировок;
2. Он поддерживает Палестину;
3. Он не пропагандирует ЛГБТ
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 12:15
Тут нарушения закона нет. Объясню….
Браком считается НИКЯХ, это когда мужчина в мечети в присутствии имама перед братом, дядей, отцом или дедушкой невесты берет ее в жены. Возможно в Саудии это закреплено на официальном уровне. На официальном уровне в субъектах РФ к примеру этого нет. Так что любой брак вне шариата (католический, православный, иудейский) браком в саудии являться не будет. Даже если бы они оба были женаты по евро правилам все равно считай закон был бы нарушен. С другой стороны у них двое детей. Если бы скажем какой нибудь более молодой без детей с девушкой приехал не факт что дали бы добро. Формально эти правила обойти 5 сек. Просто два дома сделать, которые забор и калитка будет разделять и вот они уже ничего не нарушили
Сварожич
Сварожич
сегодня в 11:52
Законом правит тот у кого много денег
ДСА
ДСА
сегодня в 11:42
Но если что-то пойдет не так за задницу можно прихватить.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:38
Да походу у Роналду сильная карьера будет в Саудовской Аравии!! Все привилегии для него. Самолёт пожалуйста в любой момент может как в Испанию так и в Португалию полететь. Тренера поменять в любой момент может, если ему что то не понравиться и и д. Ето уже слишком много привилегий для даже игрока такого уровня как Роналду. Походу о футболе он вообще особо не будет забивать себе голову. Жаль конечно, далеко не все ожидали такого окончание карьеры от него.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:31
В случае с Роланду саудовской системе, ещё не раз придётся пойти на компромиссы...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:29
Все можно нарушить - это же Роналду!!!
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