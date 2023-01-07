Роналду нарушит один из законов Саудовской Аравии

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сегодня, 11:25

Новичок «Аль-Насра» сможет жить в Саудовской Аравии вместе со своей спутницей .

Строгие саудовские законы запрещают сожительство мужчины и женщины, если они не состоят в браке, однако в случае с португальцем эта норма не будет соблюдаться.

Адвокаты, знакомые с законодательством Саудовской Аравии, отметили, что в последнее время исполнение данного закона всё реже контролируется и случай Роналду не является уникальным.