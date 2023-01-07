Роналду нарушит один из законов Саудовской Аравии

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет жить в Саудовской Аравии вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес.
Строгие саудовские законы запрещают сожительство мужчины и женщины, если они не состоят в браке, однако в случае с португальцем эта норма не будет соблюдаться.
Адвокаты, знакомые с законодательством Саудовской Аравии, отметили, что в последнее время исполнение данного закона всё реже контролируется и случай Роналду не является уникальным.
1. У него нет татуировок;
2. Он поддерживает Палестину;
3. Он не пропагандирует ЛГБТ
1. У него нет татуировок;
2. Он поддерживает Палестину;
3. Он не пропагандирует ЛГБТ
Браком считается НИКЯХ, это когда мужчина в мечети в присутствии имама перед братом, дядей, отцом или дедушкой невесты берет ее в жены. Возможно в Саудии это закреплено на официальном уровне. На официальном уровне в субъектах РФ к примеру этого нет. Так что любой брак вне шариата (католический, православный, иудейский) браком в саудии являться не будет. Даже если бы они оба были женаты по евро правилам все равно считай закон был бы нарушен. С другой стороны у них двое детей. Если бы скажем какой нибудь более молодой без детей с девушкой приехал не факт что дали бы добро. Формально эти правила обойти 5 сек. Просто два дома сделать, которые забор и калитка будет разделять и вот они уже ничего не нарушили
Браком считается НИКЯХ, это когда мужчина в мечети в присутствии имама перед братом, дядей, отцом или дедушкой невесты берет ее в жены. Возможно в Саудии это закреплено на официальном уровне. На официальном уровне в субъектах РФ к примеру этого нет. Так что любой брак вне шариата (католический, православный, иудейский) браком в саудии являться не будет. Даже если бы они оба были женаты по евро правилам все равно считай закон был бы нарушен. С другой стороны у них двое детей. Если бы скажем какой нибудь более молодой без детей с девушкой приехал не факт что дали бы добро. Формально эти правила обойти 5 сек. Просто два дома сделать, которые забор и калитка будет разделять и вот они уже ничего не нарушили