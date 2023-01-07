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В Аргентине в декабре в честь Месси был назван каждый 70-й ребёнок

сегодня, 14:54

В декабре каждый 70-й новорожденный в Аргентине был назван в честь капитана сборной страны Лионеля Месси.

Согласно данным по провинции Санта-Фе, самыми популярными именами для детей в последнем месяце 2022 года стали Лионель и Лионела.

Также в топе по популярности оказались имена Хулиан и Эмилиано.

В декабре сборная Аргентины выиграла свой 3-й титул чемпионов мира. Помимо Месси, среди лучших игроков команды назывались форвард Хулиан Альварес и вратарь Эмилиано Мартинес.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 18:29
... Криштиану Роналду 🤣🤣🤣
sir_Alex
sir_Alex ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 18:28
Даздраперма вне конкуренции.
Baggio R.
Baggio R. ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 17:55
А ещё было имя Урюрвкос - сокращение от "Ура! Юра в космосе")
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:36
А в СССР каждый второй мальчик Юрий, в честь Юрия Гагарина Первого космонавта Земли..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:41
Охренеть можно, оскорбляют всю команду, которая выиграла для гнома титул.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
сегодня в 16:27
О да, 2038-ом все 11 будут с одинаковыми именами.
drug01
drug01
сегодня в 16:25
Это всё в память о истории победы!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:43
Лет так через 25-30 на чемпионате мира сборная Аргентины будет состоять из одних лишь Лионелей... Главный тренер возможно тоже будет Лионель...
Лионель Месси!
Futurista
Futurista
сегодня в 15:19, ред.
Следующая новость: "В Аргентине каждый 70 ребёнок, который назван в честь Лионеля Месси, зачат во время финала ЧМ2022" ...да не сходится по срокам...но ведь чем абсурднее новость про Месси тем лучше)...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:05
И при этом каждый настаивает на своей исключительности и оригинальности.
Крикнет в окно :"Лионель,геть до дому!",-и прибежали 50 штук.И все похожие на...
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:02
Всё верно.
протон
протон
сегодня в 15:00
Вот и в Аргентине наступила Эпоха Лео Месси! И теперь для современного поколения, Месси будет главным футболистом нации.
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