В Аргентине в декабре в честь Месси был назван каждый 70-й ребёнок

1673092499

сегодня, 14:54

В декабре каждый 70-й новорожденный в Аргентине был назван в честь капитана сборной страны .

Согласно данным по провинции Санта-Фе, самыми популярными именами для детей в последнем месяце 2022 года стали Лионель и Лионела.

Также в топе по популярности оказались имена Хулиан и Эмилиано.

В декабре сборная Аргентины выиграла свой 3-й титул чемпионов мира. Помимо Месси, среди лучших игроков команды назывались форвард и вратарь .