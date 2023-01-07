В Аргентине в декабре в честь Месси был назван каждый 70-й ребёнок

В декабре каждый 70-й новорожденный в Аргентине был назван в честь капитана сборной страны Лионеля Месси.
Согласно данным по провинции Санта-Фе, самыми популярными именами для детей в последнем месяце 2022 года стали Лионель и Лионела.
Также в топе по популярности оказались имена Хулиан и Эмилиано.
В декабре сборная Аргентины выиграла свой 3-й титул чемпионов мира. Помимо Месси, среди лучших игроков команды назывались форвард Хулиан Альварес и вратарь Эмилиано Мартинес.
Лионель Месси!
Лионель Месси!
Крикнет в окно :"Лионель,геть до дому!",-и прибежали 50 штук.И все похожие на...
Крикнет в окно :"Лионель,геть до дому!",-и прибежали 50 штук.И все похожие на...