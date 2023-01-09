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«Тоттенхэм» хочет пригласить Зидана

сегодня, 00:15

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Тоттенхэм».

Изначально предполагалось, что бывший наставник «сливочных» будет работать в сборной Франции, однако нынешний ее рулевой Дидье Дешам подписал с Федерацией футбола Франции новое соглашение до 2026 года. Зидана хочет видеть у себя «Ювентус», однако «шпоры» тоже внесли фамилию француза в свой список кандидатов на пост главного тренера на тот случай, если нынешний наставник лондонцев Антонио Конте не продлит контракт с клубом. Соглашение итальянца с «Тоттенхэмом» истекает по окончании текущего сезона.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:40
Я так понял, что Зидан без работы не останется.
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