«Тоттенхэм» хочет пригласить Зидана

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сегодня, 00:15

Экс-тренер «Реала» может возглавить «Тоттенхэм».

Изначально предполагалось, что бывший наставник «сливочных» будет работать в сборной Франции, однако нынешний ее рулевой Дидье Дешам подписал с Федерацией футбола Франции новое соглашение до 2026 года. Зидана хочет видеть у себя «Ювентус», однако «шпоры» тоже внесли фамилию француза в свой список кандидатов на пост главного тренера на тот случай, если нынешний наставник лондонцев Антонио Конте не продлит контракт с клубом. Соглашение итальянца с «Тоттенхэмом» истекает по окончании текущего сезона.