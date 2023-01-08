«Реал» по-прежнему заинтересован в услугах Лёва

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сегодня, 10:54

Экс-наставник сборной Германии остается основным кандидатом на пост главного тренера «Реала», если мадридцев решит покинуть .

Итальянского тренера зовет к себе сборная Бразилии, и Анчелотти нравится такой вариант, так как он хотел бы поработать с восходящими звездами нового поколения «пентакампеонов».

Что касается Лёва, то он находится на прицеле у «Реала» уже очень давно. Мадридцы пытались пригласить его еще несколько лет назад, когда команду покинул Зинедин Зидан.