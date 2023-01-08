«Реал» по-прежнему заинтересован в услугах Лёва

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв остается основным кандидатом на пост главного тренера «Реала», если мадридцев решит покинуть Карло Анчелотти.
Итальянского тренера зовет к себе сборная Бразилии, и Анчелотти нравится такой вариант, так как он хотел бы поработать с восходящими звездами нового поколения «пентакампеонов».
Что касается Лёва, то он находится на прицеле у «Реала» уже очень давно. Мадридцы пытались пригласить его еще несколько лет назад, когда команду покинул Зинедин Зидан.
И то курам на смех...
Каждый отработал по сезону...и в аут...
Одержали 1 победу в ЛЧ...на двоих...
А тут тем более сборник...а не клубный тренер...
При свободном титулы приносящем Зидане звать Лёва - рисковый неразумный эксперимент...
И то курам на смех...
Каждый отработал по сезону...и в аут...
Одержали 1 победу в ЛЧ...на двоих...
А тут тем более сборник...а не клубный тренер...
При свободном титулы приносящем Зидане звать Лёва - рисковый неразумный эксперимент...