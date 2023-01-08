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«Реал» по-прежнему заинтересован в услугах Лёва

сегодня, 10:54

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв остается основным кандидатом на пост главного тренера «Реала», если мадридцев решит покинуть Карло Анчелотти.

Итальянского тренера зовет к себе сборная Бразилии, и Анчелотти нравится такой вариант, так как он хотел бы поработать с восходящими звездами нового поколения «пентакампеонов».

Что касается Лёва, то он находится на прицеле у «Реала» уже очень давно. Мадридцы пытались пригласить его еще несколько лет назад, когда команду покинул Зинедин Зидан.

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Все комментарии
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 13:07
Тренер нюхающий го..., это прям как раз для Реала.
Nik_otin
Nik_otin
сегодня в 12:43
Лет 6-8 назад я бы посмотрел на это, его время вышло. Из немцев один кандидат-Клопп
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:42
Из более чем вековой истории Реала немцы 2 раза его возглавляли...
И то курам на смех...
Каждый отработал по сезону...и в аут...
Одержали 1 победу в ЛЧ...на двоих...

А тут тем более сборник...а не клубный тренер...
При свободном титулы приносящем Зидане звать Лёва - рисковый неразумный эксперимент...
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:10
В заборной он себя показал уже а теперь интересно было бы посмотреть на него в клубе. Та и ещё в таком статусном и великом. Где спросы будут аналогичные. Честно говоря интересный вариант. Но самый бы лучший для Реала вариант ето был бы Клопа. Но он пока в Ливерпуле и его и не собираются на данный момент убирать.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:57
Дешевле Анчелотти уговорить остаться
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