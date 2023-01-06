Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

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вчера, 21:32

Сборную Португалии может возглавить .

Тренер в декабре покинул сборную Бельгии, которую тренировал с 2016 года. Как сообщалось ранее, португальскую национальную команду отказался возглавить Жозе Моуриньо.