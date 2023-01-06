Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

Сборную Португалии может возглавить Роберто Мартинес.
Тренер в декабре покинул сборную Бельгии, которую тренировал с 2016 года. Как сообщалось ранее, португальскую национальную команду отказался возглавить Жозе Моуриньо.
Португалия на ЧМ-2022 дошла до 1/4 финала, где уступила команде Марокко (0:1).
Сейчас у сборной Португалии подрастает интересное поколение игроков, и люди из ФФП хотят доверить их Мартинесу?! Это глупо! Лучше уж назначить более опытного тренера, типо Сколари, или рискнуть и довериться Андре Виллаш-Боашу...но точно не Мартинеса!
Сейчас у сборной Португалии подрастает интересное поколение игроков, и люди из ФФП хотят доверить их Мартинесу?! Это глупо! Лучше уж назначить более опытного тренера, типо Сколари, или рискнуть и довериться Андре Виллаш-Боашу...но точно не Мартинеса!