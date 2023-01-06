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Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии

вчера, 21:32

Сборную Португалии может возглавить Роберто Мартинес.

Тренер в декабре покинул сборную Бельгии, которую тренировал с 2016 года. Как сообщалось ранее, португальскую национальную команду отказался возглавить Жозе Моуриньо.

Португалия на ЧМ-2022 дошла до 1/4 финала, где уступила команде Марокко (0:1).

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 23:44
Да кому нужен этот недотренер?!
lotsman
lotsman
вчера в 22:40
А Роналду даст добро на это? У него спросили?
Сварожич
Сварожич
вчера в 22:08
С одной сборной провалился, теперь на очереди вторая???
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:58
Этот бездарный тренер за 6 лет работы в сборной Бельгии ничего не смог добиться с такими талантливыми игроками. "Золотое поколение" бельгийцев остались ни с чем и лично мое мнение таково, что вся вина целиком и полностью лежит именно на этом испанском тренере....
Сейчас у сборной Португалии подрастает интересное поколение игроков, и люди из ФФП хотят доверить их Мартинесу?! Это глупо! Лучше уж назначить более опытного тренера, типо Сколари, или рискнуть и довериться Андре Виллаш-Боашу...но точно не Мартинеса!
Брулин
Брулин
вчера в 21:54
Ну ничего так. Но лучше бы Моура конечно. Но Мартинес всё равно топчик. Думаю потянет
Гость
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