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Агуэро в конце января сыграет с эквадорской «Барселоной»

вчера, 11:12

Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проведёт матч в конце января.

Аргентинец выйдет на поле 28 января в игре с эквадорской командой «Барселоной Гуаякиль» в качестве приглашённой звезды.

Я с нетерпением жду возможности побывать там и повеселиться. Прохожу осмотры у кардиолога, чувствую себя очень хорошо, уже начал тренироваться, так что смогу сыграть в матче. Могу контролировать ситуацию, так что всё получится.

Агуэро завершил карьеру игрока в 2021 году из-за проблем с сердцем.

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Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:52
Он пил закуривая после финала ЧМ + переживания во время самого финала, так что, в эквадорской Барселоне у него не должно быть проблем с сердцем)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:53
Мог бы найти работу и полегче в каком нибудь клубе,зато без рисков.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:23
Надо ли рисковать?
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