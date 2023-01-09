Агуэро в конце января сыграет с эквадорской «Барселоной»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» проведёт матч в конце января.

Аргентинец выйдет на поле 28 января в игре с эквадорской командой «Барселоной Гуаякиль» в качестве приглашённой звезды.

Я с нетерпением жду возможности побывать там и повеселиться. Прохожу осмотры у кардиолога, чувствую себя очень хорошо, уже начал тренироваться, так что смогу сыграть в матче. Могу контролировать ситуацию, так что всё получится.