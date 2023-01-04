В Бразилии похоронили Пеле

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вчера, 09:49

Легендарного футболиста похоронили в Бразилии.

Церемония прощания прошла на стадионе «Вила Белмиро» в городе Сантус. Её посетили более 230 тысяч человек. После завершения церемонии гроб с телом Пеле унесли со стадиона, поместили на крышу машины пожарных и провезли по улицам города, в том числе мимо дома его мамы, которой недавно исполнилось 100 лет.

По всему маршруту в последний путь бразильца провожали тысячи людей. Похоронили футболиста в некрополе «Экуменика». Это место для себя и своей семьи Пеле купил ещё 19 лет назад. В будущем мавзолей планируют открыть для посетителей, он может стать местом паломничества.