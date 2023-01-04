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В Бразилии похоронили Пеле

вчера, 09:49

Легендарного футболиста Пеле похоронили в Бразилии.

Церемония прощания прошла на стадионе «Вила Белмиро» в городе Сантус. Её посетили более 230 тысяч человек. После завершения церемонии гроб с телом Пеле унесли со стадиона, поместили на крышу машины пожарных и провезли по улицам города, в том числе мимо дома его мамы, которой недавно исполнилось 100 лет.

По всему маршруту в последний путь бразильца провожали тысячи людей. Похоронили футболиста в некрополе «Экуменика». Это место для себя и своей семьи Пеле купил ещё 19 лет назад. В будущем мавзолей планируют открыть для посетителей, он может стать местом паломничества.

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Пеле
Источник: mir24.tv Фото: Сайт NBC News
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Все комментарии
Volera
Volera
вчера в 22:37
Ничё себе, так его мать еще жива
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:48
Да упокоится его душа...
Сп62
Сп62
вчера в 14:55
Пеле будет первым на века. Остальные будут первыми только для своего времени.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:07
Requiescat in pace the King ✝
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:41
Ушла Легенда,жаль конечно!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 10:27, ред.
Твоя проза намного лучше...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:05
Навеки второй.А "первые" и их фанаты пусть бодаются вусмерть,ибо большинство из них- герои сиюминутности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:58
Со всеми почестями проводили...
ABir
ABir
вчера в 09:57
Светлая память Королю футбола. Он навсегда вписал своё имя в историю мирового футбола.
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