Роналду прошёл медосмотр в «Аль-Насре»

Нападающий Криштиану Роналду объявил о прохождении медосмотра в «Аль-Насре».
Португалец выложил снимок в соцсетях и написал: «Медосмотр пройден!»
Сегодня состоится презентация Роналду в качестве игрока саудовского клуба. Она пройдёт на стадионе «Мрсул-парк». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Он даже согласился перейти в чемпионат, который намного слабее чемпионата Катара, а сам в 2015 году насмехался над Хави, потому что он перешёл туда, так как оказался никому не нужен.
Роналду перешёл только по двум причинам, много денег и хоть как-то оправдать все свои неудачи получив звание "самый дорогой контракт".
Но тут гордость, если честно, липовая, думаю Месси сейчас если захотел бы получил намного больше, но он выбрал футбол.
Как уже сказали в Альнасри, что Роналду им нужен только для развлечения.
Он даже согласился перейти в чемпионат, который намного слабее чемпионата Катара, а сам в 2015 году насмехался над Хави, потому что он перешёл туда, так как оказался никому не нужен.
Роналду перешёл только по двум причинам, много денег и хоть как-то оправдать все свои неудачи получив звание "самый дорогой контракт".
Но тут гордость, если честно, липовая, думаю Месси сейчас если захотел бы получил намного больше, но он выбрал футбол.
Как уже сказали в Альнасри, что Роналду им нужен только для развлечения.
При нормальном судействе, сборная Аргентины не прошла бы дальше 1/4 финала, а для Месси пять раз ставили мяч на точку, три из которых вызывают большие сомнения, где ещё один он и не забил… По поводу денег, как раз из за задержки заплаты Месси и покинул Барселону, так что не надо идеализировать гнома, тот ещё любитель бабла…
При нормальном судействе, сборная Аргентины не прошла бы дальше 1/4 финала, а для Месси пять раз ставили мяч на точку, три из которых вызывают большие сомнения, где ещё один он и не забил… По поводу денег, как раз из за задержки заплаты Месси и покинул Барселону, так что не надо идеализировать гнома, тот ещё любитель бабла…
Да, для любого бразильца большое горе если сборная Аргентина становится чемпионом, а тут они желали победы именно Месси, а это, согласись, дорогого стоит, и никакими деньгами не измеряется.
А что есть у Роналду? «Аль-Наср»...
Да, для любого бразильца большое горе если сборная Аргентина становится чемпионом, а тут они желали победы именно Месси, а это, согласись, дорогого стоит, и никакими деньгами не измеряется.
А что есть у Роналду? «Аль-Наср»...