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Роналду прошёл медосмотр в «Аль-Насре»

вчера, 16:32

Нападающий Криштиану Роналду объявил о прохождении медосмотра в «Аль-Насре».

Португалец выложил снимок в соцсетях и написал: «Медосмотр пройден!»

Сегодня состоится презентация Роналду в качестве игрока саудовского клуба. Она пройдёт на стадионе «Мрсул-парк». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Роналду прошёл медосмотр в «Аль-Насре»

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Все комментарии
kw9rj2cuqypm
kw9rj2cuqypm ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:40
За ЧМ лучше ничего не говори, позорище,а не футбол хуже наверное только игра Барселоны в 2009 году в Лч
9zjbh4xdkam6
9zjbh4xdkam6
вчера в 20:37
Один 66 сговор СМИ в травле Роналду,а меську за уши тянут как могут,а Роналду продумано поступил сдесь шейхам ни кто не указ, дай бог выложится ещё назабивает,ну а если через время окажется в Ньюкасле тогда вообще снимаю шляпу
sir_Alex
sir_Alex ответ karnager (раскрыть)
вчера в 20:25
У Дзюбы. И без всяких пруфов 😆😆😆
salleeh
salleeh ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:42
Индейцы показали единство и грязный футбол, португальцы хотели показать, что и без Рона могут играть и выигрывать, специально переставая играть, когда Рон выходил на замену и доигрались. Более не заслуженной победы на ЧМ я не помню.
Байкал-38
Байкал-38 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Ну, что тут скажешь... Месси чемпион мира и у него в копилке все трофеи мира, почёт и уважение, с ним все хотят играть, он главный герой турнира, его все поздравляют, и что самое главное многие в том числе заклятые враги бразильцы болели за Месси.

Да, для любого бразильца большое горе если сборная Аргентина становится чемпионом, а тут они желали победы именно Месси, а это, согласись, дорогого стоит, и никакими деньгами не измеряется.

А что есть у Роналду? «Аль-Наср»...
salleeh
salleeh ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:20
Все верно, гнома держат для затягивания масс на стадионы. Хоть бы его Рамос на тренировке прибил…)))
salleeh
salleeh ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:17
А Месси для чего нужен? Как раз таки нужен для развлечений тех, кто в футболе не понимает ничего. Современный футбол – это прежде всего деньги и то что Месси получил крайний ЗМ, лишнее тому доказательство.
При нормальном судействе, сборная Аргентины не прошла бы дальше 1/4 финала, а для Месси пять раз ставили мяч на точку, три из которых вызывают большие сомнения, где ещё один он и не забил… По поводу денег, как раз из за задержки заплаты Месси и покинул Барселону, так что не надо идеализировать гнома, тот ещё любитель бабла…
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:55
...да ну , с Месси сам господин Париж смирился, ходит пешочком,
хочет рывочек, хочет пасочек и ударчик ....!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ karnager (раскрыть)
вчера в 18:38
Так может ему тогда завязать с футболом и участвовать в конкурсах красоты типа "Mr Gay Europe"?
karnager
karnager
вчера в 18:10
Какие кубики. У кого из футболеров такая форма и тело в 38 лет? пруфы в студию
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:10, ред.
У него просто стресс был, Месси выиграл последний турнир, который ему нахватало, вот и похудел из-за страдании. Тем более в Европе оказался никому не нужен. В МЮ и в Португалии он по сути изгой.

Он даже согласился перейти в чемпионат, который намного слабее чемпионата Катара, а сам в 2015 году насмехался над Хави, потому что он перешёл туда, так как оказался никому не нужен.

Роналду перешёл только по двум причинам, много денег и хоть как-то оправдать все свои неудачи получив звание "самый дорогой контракт".

Но тут гордость, если честно, липовая, думаю Месси сейчас если захотел бы получил намного больше, но он выбрал футбол.

Как уже сказали в Альнасри, что Роналду им нужен только для развлечения.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 17:32
Не припомню чтобы о других известных футболистах писали о прохождении медосмотра. Сомневались в нем что ли?
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 17:21
В Вашем кале яйца глист не обнаружены...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:43
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:41
    Какой то тощеватый он. Или через фотошоп пропустил снимок?
    протон
    протон
    вчера в 16:33
    Роналду не позавидуешь. Будет забивать у саудитов скажут - вот он, нашел чемпионат по своему уровню
    Не будет - скажут хаха, даже в верблюжьей лиге стату набить не может
    Гость
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