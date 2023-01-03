Роналду прошёл медосмотр в «Аль-Насре»

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вчера, 16:32

Нападающий объявил о прохождении медосмотра в «Аль-Насре».

Португалец выложил снимок в соцсетях и написал: «Медосмотр пройден!»

Сегодня состоится презентация Роналду в качестве игрока саудовского клуба. Она пройдёт на стадионе «Мрсул-парк». Начало — в 19:00 по московскому времени.