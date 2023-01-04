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Роналду может расстаться с агентом Мендешем из-за скандального ухода из МЮ

вчера, 15:48

Пути нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и агента Жорже Мендеша могут разойтись.

Сообщается, что португалец собирается разорвать свои рабочие отношения с Мендешем, который представлял его интересы на протяжении всей карьеры Криштиану. Отмечается, что к ухудшению отношений привёл скандальный уход форварда из «Манчестер Юнайтед» и последующий трансфер в «Аль-Наср». Интервью с Пирсом Морганом, после которого МЮ разорвал контракт с Роналду, не было согласовано с агентом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:18
С любимыми не расставайтесь 😉
fct8vbgkvq6d
fct8vbgkvq6d ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 22:10
Мы многое не знаем и это интервью Роналду ох и не спроста, такой топ агент как Мендеш оказалось очень жадный до денег Роналду не в коем разе нельзя было переходить в МЮ с их зае...ми ,он изначально был обречён, МЮ после сера лихорадит не дай бог и если бы не вливания каждый сезон где бы они были,и это всё сто процентов понимал Мендеш, сколько там игроков загубили хороших,в этом случае агент лоханулся с самого начала
3bd85xrsvhgq
3bd85xrsvhgq
вчера в 20:03
Не зовëт ни один гранд?
Это Мендеш виноват.
Криш на лавке, полон сил -
Мендеш вовремя не слил.

Или с этим интервью
Рон решил хочу - даю,
Всех помоями облил -
Мендеш, блин, не уследил.

Вылетают португалы
Кто виновен ëлы-палы?
У Роналду есть ответ:
Виноват во всëм агент.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 19:51
Аль-Наср нашёл ему Мендеш, это известно... Сказав при этом, что европейским грандам он не нужен... Геша не поверил, пока не убедился сам... После этого решил "отомстить" всем, дав интервью Моргану... Унижал таким образом он не только МЮ, Тен Хага, Рангника, но и всех - кто ему отказал.. В результате из выбора у него остались только деньги шейхов из "Южной Африки"... Его даже не захотели подписывать на полгода те, кто сейчас учавствует в ЛЧ... Хотя он был на это согласен... Конец закономерен...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:31
Сам по себе Мендеш не самый отличный персонаж. То как себя ведет, понтуется, чувствует авторитетом в клубах как Реал, МЮ и т.д. вполне ожидаемо что его так унизят. Но тут, двусторонняя кидалова
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:10
Есть версия, что Рон приехал потренироваться в Мадрид и Реал его попдпишет, увидев в какой он форме. И то, что Реал не подписал его, он винит Мендеша.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:59
С арабами похоже Роналду сам договорился. Так что зачем ему агент?
w2vaf9r756g8
w2vaf9r756g8
вчера в 16:44
Он давно решает все дела сам
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:43
Что, ещё и агента кинул? Вся гниль Рона вылезла наружу - команду бросил, тренера публично оскорбил, агента кинул, Родину Португалию предал. Рон окончательно теряет лицо и уважение
adekvat
adekvat
вчера в 16:31
Вот истеричка, сам напакастил, виноват агент.
Elliada
Elliada
вчера в 16:20
То есть без одобрения своего агента Роналду дал интервью, после которого его уволили и он оказался никому не нужен, а виноват Мендеш?

Роналду глупее, чем я думал. Если бы он сообщил Мендешу о своих намерениях, то Мендеш отговорил бы его. То интервью было чистой воды самоубийство. Почему у Роналду виноват Мендеш, если он сам себя похоронил?

Или он винит агента, что не смог найти ему клуб-участник ЛЧ? После всего, что он натворил, даже Копперфильд не смог бы найти ему подходящий клуб.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:18
Ну пусть будет по закону природы по Крису. Сперва гром, молнии, дождь..а потом ра-ду-га..хи, хи.
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:13
Как же всем надоела эта девочка !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:10
А вообще Мендеш не смотря на долголетнею дружбу или ещё там чего, должен смело в глаза сказать гей-нарциссу, что он полный подонок!
Гей-нарцисс на протяжении всей карьеры вёл себя как подонок и ублюдок, но его терпели когда он чего то мог, но когда его силы иссякли и он оказался не нужен все начали говорить правду.
Мендешу хватит унижаться, надо наконец то стать мужиком, а не прихвостнем.
Кому нужен гей-нацисс? Только богатым людям типа шейхов и то только для забавы, для потехи.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:05
В смысле могут расстаться?
Роналду в последнее время что только не делал и кричал и устраивал разнос Мендешу из-за того, что он не может найти вариант с клубом из Европы выступающим в ЛЧ.
А что мог сделать Мендеш? Топ клубам капризный Роналду не нужен, тем более его уровень находится на низком уровне. Где в последнее время не играет Роналду это обязательно скандалы, разлад в команде и падение вниз.
Мендеш кстати занимался сделкой Роналду с «Аль-Наср», но Роналду отказал в надежде на Европу, но когда понял, что он не нужен никому обиделся на Мендеша и попросту выгнал его.
Да я понимаю, что Роналду может отойти, Мендеш может в ножки поклонится, но где уважение к самому себе? А ну да деньги там на первом месте, как говориться ничего личного, только бизнес.
протон
протон
вчера в 15:59
Роналду мог принять свою роль и приносить пользу МЮ и быть одним из лидеров команды, быть одним из тех кто вернёт МЮ на вершину, завершить карьеру через ещё один сезон и остаться легендой
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:53
Похоже агент ему уже не нужен, контракт он подписал до пенсии
Гость
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