Пути нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и агента Жорже Мендеша могут разойтись.
Сообщается, что португалец собирается разорвать свои рабочие отношения с Мендешем, который представлял его интересы на протяжении всей карьеры Криштиану. Отмечается, что к ухудшению отношений привёл скандальный уход форварда из «Манчестер Юнайтед» и последующий трансфер в «Аль-Наср». Интервью с Пирсом Морганом, после которого МЮ разорвал контракт с Роналду, не было согласовано с агентом.
Это Мендеш виноват.
Криш на лавке, полон сил -
Мендеш вовремя не слил.
Или с этим интервью
Рон решил хочу - даю,
Всех помоями облил -
Мендеш, блин, не уследил.
Вылетают португалы
Кто виновен ëлы-палы?
У Роналду есть ответ:
Виноват во всëм агент.
Это Мендеш виноват.
Криш на лавке, полон сил -
Мендеш вовремя не слил.
Или с этим интервью
Рон решил хочу - даю,
Всех помоями облил -
Мендеш, блин, не уследил.
Вылетают португалы
Кто виновен ëлы-палы?
У Роналду есть ответ:
Виноват во всëм агент.