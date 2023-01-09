Чемпион мира Энцо Фернандес не уйдёт из «Бенфики» зимой

Футболист Энцо Фернандес останется текущей зимой в «Бенфике». Об этом заявил главный тренер «орлов» Роджер Шмидт.
Вопрос закрыт. Он остается нашим футболистом. Это все.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к приобретению прав на аргентинца.
Футболист Энцо Фернандес останется текущей зимой в «Бенфике». Об этом заявил главный тренер «орлов» Роджер Шмидт.
Вопрос закрыт. Он остается нашим футболистом. Это все.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к приобретению прав на аргентинца.
Ну а у Челси ума хватило услышать болельщиков со всего свтеа,которые примерно одно и то же писали,что за такие деньги он в Челси не нужен-этот Фернандес,он таких денег не стоит.
Ну а у Челси ума хватило услышать болельщиков со всего свтеа,которые примерно одно и то же писали,что за такие деньги он в Челси не нужен-этот Фернандес,он таких денег не стоит.