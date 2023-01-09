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Чемпион мира Энцо Фернандес не уйдёт из «Бенфики» зимой

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Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:36
Вот и хорошо,совсем уже прифегели в Бенфики,127 миллионов требовать за парня который по факту хорошо сыграл лишь один турнир и пару матчей.
Ну а у Челси ума хватило услышать болельщиков со всего свтеа,которые примерно одно и то же писали,что за такие деньги он в Челси не нужен-этот Фернандес,он таких денег не стоит.
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 21:17
Да и прекрасно что не уйдет. Сейчас у Бенфики видать темные времена наступят, хорошо что не отстегнули 127 на воздух. Уже через пол года в 2 раза меньше просить будут
Гость
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