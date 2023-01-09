Чемпион мира Энцо Фернандес не уйдёт из «Бенфики» зимой

1673281885

вчера, 19:31

Футболист останется текущей зимой в «Бенфике». Об этом заявил главный тренер «орлов» .

Вопрос закрыт. Он остается нашим футболистом. Это все.

Ранее сообщалось, что «Челси» близок к приобретению прав на аргентинца.