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Промес понаблюдал за поражением хоккейного «Спартака» в матче КХЛ

вчера, 23:54

Форвард «Спартака» Квинси Промес посетил состоявшийся во вторник вечером матч Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» и «Автомобилистом».

Московский клуб уступил со счетом 4:7. Несмотря на такой результат, голландец остался доволен увиденным:

Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно.

Напомним, что Промес пропускает зимние сборы футбольного «Спартака», так как он обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:51
подкол засчитан.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:10
Во дела! Должен чалиться на нарах, а зависает на хоккее!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:22
Ему надо в Голландии быть, а он в Москве хоккей смотрит.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:06
Интересно, а правила хоккея он знает?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:45
Команда пашет на сборах, а он хоккей посматривает. Классно устроился мужик...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:48
Если "Спартак" ...хоккейный или футбольный...пропускает 7 голов - ищите рядом Промеса .....
ABir
ABir
сегодня в 01:04
Да не порадовал в хоккей сегодня Спартак, хотя играли не плохо, но автомобилист был сильнее
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Самому Автомобилисту влители с разгромом . Оптимизма точно не прибавилось у Промеса .
drug01
drug01 ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Поживёт и может освоит хоккей
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 00:01
Не повезло ему - проиграли. Зато смотрел матч.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:00
ЖАЛЬ, ЧТО пРОМЕС НА КОНЬКАХ НЕ СТОИТ, А ТО БЫ ДАЛ " ЖАРУ "...
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