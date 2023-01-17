Промес понаблюдал за поражением хоккейного «Спартака» в матче КХЛ

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вчера, 23:54

Форвард «Спартака» посетил состоявшийся во вторник вечером матч Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» и «Автомобилистом».

Московский клуб уступил со счетом 4:7. Несмотря на такой результат, голландец остался доволен увиденным:

Очень хорошо, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно.

Напомним, что Промес пропускает зимние сборы футбольного «Спартака», так как он обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.