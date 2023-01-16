Роналду поделился фото с отдыха в Эр-Рияде

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вчера, 22:03

Форвард «Аль-Насра» выложил в своих соцсетях несколько фото с отдыха в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Португалец запечатлен в компании своих детей, а также спутницы .

Дебют Роналду за его новую команду ожидается в воскресенье, 22 января.