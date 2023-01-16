Роналду поделился фото с отдыха в Эр-Рияде

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил в своих соцсетях несколько фото с отдыха в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Португалец запечатлен в компании своих детей, а также спутницы Джорджины Родригес.
Дебют Роналду за его новую команду ожидается в воскресенье, 22 января.
Сам Роналду родился в бедной семье, иногда ему приходилось просить милостыню, а его собственный папа умер от алкоголизма. Бедность была и в моей семье прошли это время и настали лучшие времена и хвала Всевышнему. Кстати скажу отцовство Рона привело его к лучшему сделав его характер мягким а таблоиды пишут и пишут о строгих правилах жизни в семейном Рона.
«Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается»
Критиковали Роналду за выбор суррогатного материнства и другие известные личности. Кстати это его выбор личная жизнь человека.
Старшему сыну уже 12, Криштиану-младший увлекается футболом как и звёздный отец. Да кстати Рон еще потерял сына .
Роман с Ириной Шейк и отношения с Джорджиной Родригес думаю которые были в центре внимания всегда.
Сам Роналду родился в бедной семье, иногда ему приходилось просить милостыню, а его собственный папа умер от алкоголизма. Бедность была и в моей семье прошли это время и настали лучшие времена и хвала Всевышнему. Кстати скажу отцовство Рона привело его к лучшему сделав его характер мягким а таблоиды пишут и пишут о строгих правилах жизни в семейном Рона.
«Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается»
Критиковали Роналду за выбор суррогатного материнства и другие известные личности. Кстати это его выбор личная жизнь человека.
Старшему сыну уже 12, Криштиану-младший увлекается футболом как и звёздный отец. Да кстати Рон еще потерял сына .
Роман с Ириной Шейк и отношения с Джорджиной Родригес думаю которые были в центре внимания всегда.
Дай Бог им во всем удачи и счастья!!!!
Дай Бог им во всем удачи и счастья!!!!