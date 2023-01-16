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Роналду поделился фото с отдыха в Эр-Рияде

вчера, 22:03

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил в своих соцсетях несколько фото с отдыха в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Португалец запечатлен в компании своих детей, а также спутницы Джорджины Родригес.

Роналду поделился фото с отдыха в Эр-Рияде

Дебют Роналду за его новую команду ожидается в воскресенье, 22 января.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:53
Вместо того, что бы упорно тренироваться и готовиться играть он подчивает на лаврах.
протон
протон ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 03:49, ред.
А я вот дурак, всегда думаю о хорошем.
kindpennywise
kindpennywise ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:19
Завёл бы он с Иркой 2 детей. Потом Ирка бы подала на развод, жировала бы на его алименты , а его детей воспитывали бы каждый раз новые бойфренды. По крайней мере этих суррогатных детей у него никто не заберёт уже
протон
протон ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 02:51, ред.
Роналду нередко говорит, что считает возможность быть родителем — огромной привилегией. Он считает, что отцовство изменило его в лучшую сторону и сделало его характер более мягким. А вот таблоиды периодически пишут о строгих правилах в семье футболиста.
Сам Роналду родился в бедной семье, иногда ему приходилось просить милостыню, а его собственный папа умер от алкоголизма. Бедность была и в моей семье прошли это время и настали лучшие времена и хвала Всевышнему. Кстати скажу отцовство Рона привело его к лучшему сделав его характер мягким а таблоиды пишут и пишут о строгих правилах жизни в семейном Рона.
«Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается»
Критиковали Роналду за выбор суррогатного материнства и другие известные личности. Кстати это его выбор личная жизнь человека.
Старшему сыну уже 12, Криштиану-младший увлекается футболом как и звёздный отец. Да кстати Рон еще потерял сына .
Роман с Ириной Шейк и отношения с Джорджиной Родригес думаю которые были в центре внимания всегда.
протон
протон
сегодня в 00:21
Красивая семья)
Дай Бог им во всем удачи и счастья!!!!
karnager
karnager
вчера в 23:38
А есть фото, где не она его обнимает, а он ее странно держит?
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 22:52
500000000 за отдых... шутка.
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