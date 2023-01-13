Стали известны детали первой встречи Месси и Мбаппе после финала ЧМ-2022

Форварды Килиан Мбаппе и Лионель Месси в четверг, 12 января, впервые встретились в расположении ПСЖ после чемпионата мира 2022. В начале января Мбаппе получил от клуба несколько выходных, поэтому сразу не встретил Месси на базе, когда аргентинец вернулся во Францию после отпуска.
По данным французской прессы, вчерашняя встреча звезд прошла в дружеской атмосфере и без камер.
Напомним, что после финала ЧМ, в котором Аргентина по пенальти обыграла Францию, начали появляться слухи об обиде Мбаппе на Месси. Француз якобы был разочарован тем, что Лионель не пресек колкие шутки в его адрес со стороны некоторых членов аргентинской сборной.
Распиаренный аргентинец только по пенальти и забивал за сборную, а Мбаппе первый пенальти за сборную исполнил только в финале ЧМ.. Он будет первым, кто забьет на ЧМ 20+ голов и этот рекорд никто никогда не снимет. Дело времени.
Распиаренный аргентинец только по пенальти и забивал за сборную, а Мбаппе первый пенальти за сборную исполнил только в финале ЧМ.. Он будет первым, кто забьет на ЧМ 20+ голов и этот рекорд никто никогда не снимет. Дело времени.