Стали известны детали первой встречи Месси и Мбаппе после финала ЧМ-2022

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вчера, 14:56

Форварды и в четверг, 12 января, впервые встретились в расположении ПСЖ после чемпионата мира 2022. В начале января Мбаппе получил от клуба несколько выходных, поэтому сразу не встретил Месси на базе, когда аргентинец вернулся во Францию после отпуска.

По данным французской прессы, вчерашняя встреча звезд прошла в дружеской атмосфере и без камер.