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Стали известны детали первой встречи Месси и Мбаппе после финала ЧМ-2022

вчера, 14:56

Форварды Килиан Мбаппе и Лионель Месси в четверг, 12 января, впервые встретились в расположении ПСЖ после чемпионата мира 2022. В начале января Мбаппе получил от клуба несколько выходных, поэтому сразу не встретил Месси на базе, когда аргентинец вернулся во Францию после отпуска.

По данным французской прессы, вчерашняя встреча звезд прошла в дружеской атмосфере и без камер.

Напомним, что после финала ЧМ, в котором Аргентина по пенальти обыграла Францию, начали появляться слухи об обиде Мбаппе на Месси. Француз якобы был разочарован тем, что Лионель не пресек колкие шутки в его адрес со стороны некоторых членов аргентинской сборной.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 22:08
Французы... бедняги... они так переживают ! а мы... так переживаем , что французы переживают . Аж просто счастье бьёт ключом !
А количество школ с изучением французского увеличивается вдвое , а министерство сами знаете кого выпускает специальный разговорник, чтобы правильно заниматься склонением французского и специально привлекает специалистов из соккера , как самых продвинутых , ну после арменфильма конечно . Те прямо Шарль Азнавур ! Атас ! Мбаппэ !
Roman73
Roman73
вчера в 21:14
Тот ему-- аякс !" --хук справа !
а тот оой-ой ой ! -фингал под глазом !
А тот ему- хуувентут ребельде ! и между ног ! и пряник прямо в рот !
- и так пока не прибежали Маркиньос Рамосом и не добавили , сами знаете кому.
А на момент в Париже два лучших и третий ещё там на даче ( бывший дорогой Неймар ) . Месси так надувают , как лягушку соломинкой , значит кончился реально .
Estiva
Estiva ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 20:58
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:23
    Надеюсь нам сообщат потом все детали встречи...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Charismatic_2 (раскрыть)
    вчера в 17:58
    один фланг, один стиль, и кумир у него Рон
    Charismatic_2
    Charismatic_2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:49
    А каким боком в этом списке оказалась никчемная португальская плакса?
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Olegon111 (раскрыть)
    вчера в 17:35
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 17:33
      Проплакал и пришёл?)) научился голову в песок прятать как его кумир Роналду? Может стоить переехать к дружку в ЮАР? то есть в Саудовскую Аравию.
      Купился на деньги катарские и не перешёл в Мадрид, кинул людей, которые с ним договорились, и думал что все будут падать к нему в ноги? Подлый по сути игрок, вот почему судьба отвернулась от него в финале, а Месси выиграл по делу, за старания и мучения на протяжении всей карьеры. Килиану скорее всего больше не видать победы на мундиале. А в борьбе за золотую бутсу и золотой мяч он проиграет Холанду.
      Он никогда не выйдет на уровень Месси! Зачахнет окончательно в Лиге 1. А переход в более сильную Лигу сломает его психику.
      Nazi
      Nazi ответ Olegon111 (раскрыть)
      вчера в 17:31, ред.
      Мразей, потому что они вели себя как мрази, что с Голландией, что при и после празднования липовой победы на ЧМ.. Если вы не понимаете почему де пауль, мартинес и лейси мрази как люди, то и доказывать вам что-то бесполезно..

      А по вашей логике все чернокожие мрази :) И если ваши потомки станут чернокожими, что очень реально, они тоже...
      Olegon111
      Olegon111 ответ Nazi (раскрыть)
      вчера в 17:26
      А почему сразу мразей , на мой взгляд франция и их сборная больше похожи на сборище чернозадых мразей
      Nazi
      Nazi
      вчера в 17:06, ред.
      Мбаппе уже ЧМ, он вынес лейси в 2018 из 1/8 финала. В этом финале играла резервная сб. Франции, против всего мира, судей, ФИФА и мессианской секты, 6 к болел Франции против 50 000 аргентинских мразей.. И все равно Киллиан вдолбил хет-трик в финале ЧМ. И есди бы не кретин коло-муани он вдолбил бы покер и стал бы ЧМ. Но он им станет еще :) А по голам что в финале ЧМ, что на ЧМ в целом он за 2 чемпа против 5 уже обошел аутиста-пенальтиста, так что смешно, что он может быть обижен на футболиста более слабого :)

      Распиаренный аргентинец только по пенальти и забивал за сборную, а Мбаппе первый пенальти за сборную исполнил только в финале ЧМ.. Он будет первым, кто забьет на ЧМ 20+ голов и этот рекорд никто никогда не снимет. Дело времени.
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 17:01
      На сегодня Оба крутых футболиста
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 16:57
      Ну вот новый год с семьей в потом куда нибудь отдохнуть на оставшиеся праздничные дни. Он молодой и есть деньги. Почему бы не отдохнуть после 2 месяцев на чемпионате мира. Почему во всем ищешь заговор против месси
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:49, ред.
      Мбаппе просто сильнее Месси, он уровня Пеле, Роналдо, Роналду
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 16:30
      Мбаппе надо отдать должное, он только в серии пенальти уступил инопланетянину. А на шутников-аргентинцев не стоит даже внимание обращать. Любой из них, окажись он в финале чемпионата, был бы уничтожен Лионелем с разгромным счетом!
      112910415
      112910415
      вчера в 16:26
      всё доказывать надо силами и средствами футбола
      GOR TER-ARISTAKESSIAN
      GOR TER-ARISTAKESSIAN
      вчера в 16:11
      Месси и Мбаппе долго не сыграют в одной команде - это факт. Один сезон это максимум.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 15:58
      Журналистам нужен конфликт.
      Elliada
      Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
      вчера в 15:55
      Мбаппе ушел в отпуск после Нового года. А Рождество они празднуют до НГ. И на какие праздники он ушел праздновать?
      drug01
      drug01 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 15:42
      Просто кроме футбола ещё есть всякая ересть
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 15:42
      Все в мире происходит из за месси по твоему. Мбаппе уже обыгривал аргентину на чм-18. А в отпуск ушел скорее всего чтобы отпраздновать праздники. Не думаю что мбаппе будет завидовать и все такое. А вот стремится к тому что добился месси возможно и это правильно
      Capral
      Capral
      вчера в 15:38
      Даже из этого сделали событие. Ну разве не идиотизм?
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 15:19
      Мбаппе: Я крут, я забил 3 мяча в финале.
      Месси: Я всё равно тебя сделал!
      Elliada
      Elliada
      вчера в 15:16
      В эту дружескую встречу слабо верится. Достаточно вспомнить, как вел себя Мбаппе в начале сезона, когда Неймар был ярче и получал больше внимания. Мбаппе точно в обиде на Месси. И дело не только в шутках Мартинеса. Он проиграл ЧМ Месси. Не даром он сразу ушел в отпуск перед возвращением Месси.
      НЕЭ Г О И С Т
      НЕЭ Г О И С Т ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 15:12
      👏👏👏👍👍👍..
      Futurista
      Futurista
      вчера в 15:06
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 15:05, ред.
      Засекреченное видео первой встречи Месси и Мбаппе после финала ЧМ-2022
      Гость
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