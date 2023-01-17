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«Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Кайратом»

вчера, 12:29

«Зенит» и «Кайрат» подписали двухлетнее соглашение о партнерстве в сфере детско-юношеского футбола. В заявлении российского клуба сказано:

В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского Центра повышения квалификации тренеров.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов Академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины.

Соглашение рассчитано на два года.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:46
Кайнит Зейрату...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:21
Сочувствую Кайрату, теперь гена может смело похвастаться о своих воспитанниках.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:07
Это несомненно шаг "вперёд"....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:27
ПУтин рад,и Миллер рад,рад "Зенит" и рад "КАйрат".ТОлько с этого рожна что нам светит? НИХРЕНА!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:59
Создание "Зейрата"...началось...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:41
Хорошее дело.
8ez85dugkans
8ez85dugkans
вчера в 12:40
Это поиск новых игроков
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 12:40
Кроме того, у них есть обшяя черта - они не хотят Дзю́бу.
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