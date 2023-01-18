Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Ташуев: «Беленов выбросил весы из окна второго этажа на улицу»

вчера, 09:30

Экс-тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал об эпизоде, в котором голкипер Александр Беленов выбросил из окна весы, поскольку негодовал из-за проблем в физической форме.

У нас в «Ахмате», конечно, таких ситуаций нет. Но в моей тренерской карьере похожий случай был. Дело было в «Кубани» в 2015 году. Саша Беленов на самом деле имел лишний вес. В тот период в клубе не было денег, пять месяцев игрокам не платили зарплату, поэтому некоторые относились к работе не так профессионально. Заметил тогда, что есть проблемы с лишним весом и не только у Саши. Сказал им: «Вы — профессионалы, давайте относиться к делу так же». И когда Сашке сказали, что после взвешивания у него есть превышение, он просто взял и выбросил весы из окна второго этажа на улицу (смеется). Сашка же мой ученик, нашел его в Белгороде мальчишкой, выпустил в составе команды из Первой лиги 17‑летним мальчиком. Он это сделал не потому, что я плохой, а просто из‑за злости на самого себя и лишнего веса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Промес понаблюдал за поражением хоккейного «Спартака» в матче КХЛ
17 января
В Узбекистане семья назвала своего сына Мбаппе
17 января Фото
Официально«Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Кайратом»
17 января
Роналду поделился фото с отдыха в Эр-Рияде
16 января Фото
Роналду посетил тренировку «Милана» в Эр-Рияде и встретился с Леау
15 января Фото
Анчелотти встретился с Роналду и выложил совместное фото
13 января Фото
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ветер23 (раскрыть)
вчера в 19:23
    Ветер23
    Ветер23
    вчера в 19:17
    К чему эта статья?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:33
    Иду мимо базы "Кубани" в 2015-м году....дальше не помню....
    pomor45
    pomor45
    вчера в 18:22
    Весы-то в чём виноваты? Выбросил бы учителя.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:28
    Беленов и Ко : Ремонт и калибровка весов..
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:23
    "Александр Филиппович Македонский великий завоеватель,но зачем же стулья ломать?".
    Koba8888
    Koba8888
    вчера в 12:56
    Отличный вратарь, который всю жизнь, увы, поиграл в середняках.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:41
    Некалиброванные весы подсунули.
    galem72
    galem72
    вчера в 12:14
    Культурно жить не запретишь...
    112910415
    112910415
    вчера в 11:30
    а ведь весы не виноваты
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:49
    Лишний вес обычному человеку не нужен а спортсмену тем более.
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 10:30
    Видимо склонен к полноте. Закончит играть и его разнесет в ширину
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:15
    Нет весов нет лишнего веса.
    Ziza Woor
    Ziza Woor
    вчера в 10:14
    Пусть учится у Роналду как снизить вес.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 10:07
    Сам отожрался, а пострадали весы!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     