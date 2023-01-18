Ташуев: «Беленов выбросил весы из окна второго этажа на улицу»

Экс-тренер «Кубани» рассказал об эпизоде, в котором голкипер выбросил из окна весы, поскольку негодовал из-за проблем в физической форме.

У нас в «Ахмате», конечно, таких ситуаций нет. Но в моей тренерской карьере похожий случай был. Дело было в «Кубани» в 2015 году. Саша Беленов на самом деле имел лишний вес. В тот период в клубе не было денег, пять месяцев игрокам не платили зарплату, поэтому некоторые относились к работе не так профессионально. Заметил тогда, что есть проблемы с лишним весом и не только у Саши. Сказал им: «Вы — профессионалы, давайте относиться к делу так же». И когда Сашке сказали, что после взвешивания у него есть превышение, он просто взял и выбросил весы из окна второго этажа на улицу (смеется). Сашка же мой ученик, нашел его в Белгороде мальчишкой, выпустил в составе команды из Первой лиги 17‑летним мальчиком. Он это сделал не потому, что я плохой, а просто из‑за злости на самого себя и лишнего веса.