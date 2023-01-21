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«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с одним из ключевых игроков

вчера, 18:37

Нападающий Юссуфа Мукоко продлил соглашение с «Боруссией» Дортмунд до 2026 года. Спортивный директор клуба Себастьян Кель дал комментарий по теме:

Юссуфа — великолепный футболист, которого мы сами воспитали, в нем мы видим потенциал для развития. Я очень рад, что нам удалось убедить Юссуфу перед началом второй половины сезона, которая для нас имеет большое значение, у него отличные перспективы в команде, его путь здесь ещё не закончен. Мы очень хотели завершить переговоры на этой неделе, чтобы мы все смогли без волнения начать футбольный 2023 год и работать только над спортивными задачами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:20
Продлили переписанного. Потом будут расхлебывать скандал
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:35
У него всё ещё впереди.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:16
При наличии гарантированной "практики" почему и не остаться?
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:05
Не удивлен, после такого скандала ему лучше переждать в том клубе где играет.
ДСА
ДСА
вчера в 20:01
Хорошо, когда для игрока деньги не всё решают.
Koba8888
Koba8888
вчера в 19:22
Он еще очень молод и лучше оставаться там, где у тебя есть рост, как у футболиста.
Гость
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