«Боруссия» Дортмунд продлила контракт с одним из ключевых игроков

Нападающий продлил соглашение с «Боруссией» Дортмунд до 2026 года. Спортивный директор клуба Себастьян Кель дал комментарий по теме:

Юссуфа — великолепный футболист, которого мы сами воспитали, в нем мы видим потенциал для развития. Я очень рад, что нам удалось убедить Юссуфу перед началом второй половины сезона, которая для нас имеет большое значение, у него отличные перспективы в команде, его путь здесь ещё не закончен. Мы очень хотели завершить переговоры на этой неделе, чтобы мы все смогли без волнения начать футбольный 2023 год и работать только над спортивными задачами.