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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Чемпионшип 2022/2023

Хайкин перешёл в клуб английского Чемпионшипа

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:32
Так контракт то до конца сезона! В этом и план, как Вы правильно сказали) попробовать показать себя и потом снова искать варики в Англии)
112910415
112910415
сегодня в 09:07
долгий путь к высотам
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:36, ред.
Странный конечно же выбор. Бристоль команда ниже среднего уровня Чемпионшипа! Значит ничего лучше небыло, либо это такой план, перейти в команду такого уровня, но своей уверенной игрой заставить обратить внимание более сильных клубов того же Шипа. Одно скажу точно, не видать ему игр в еврокубках теперь долго....
А так пожелаю удачи Никите, теперь будем поглядывать по возможности и матчи Бристоля
ОПС
ОПС
сегодня в 05:28
Что ж, теперь будем следить за Бристоль Сити.
2ktxqw4kyg7r
2ktxqw4kyg7r
сегодня в 04:19
«Бристоль Сити» клуб, который в постоянно борется только за сохранения прописки в чемпионшипе, ну если повезёт то будет в середине таблицы.
Для чего было переходить? Может для того, что как и Слуцкий потом сказать, что я узнал, что такое английский футбол?
Ну если честно, то та ещё перспективка.
minai
minai
сегодня в 00:21
Бристоль сити будет пожирнее норвежского клуба.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:59
Удачи товарищу!)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:54
Надеюсь что топ клубы у него ещё впереди
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