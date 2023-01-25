Хайкин перешёл в клуб английского Чемпионшипа

Вратарь Никита Хайкин перешёл в «Бристоль Сити».
Соглашение подписано до конца сезона. Ранее россиянин выступал в Норвегии за «Будё-Глимт».
Вратарь Никита Хайкин перешёл в «Бристоль Сити».
Соглашение подписано до конца сезона. Ранее россиянин выступал в Норвегии за «Будё-Глимт».
А так пожелаю удачи Никите, теперь будем поглядывать по возможности и матчи Бристоля
А так пожелаю удачи Никите, теперь будем поглядывать по возможности и матчи Бристоля
Для чего было переходить? Может для того, что как и Слуцкий потом сказать, что я узнал, что такое английский футбол?
Ну если честно, то та ещё перспективка.
Для чего было переходить? Может для того, что как и Слуцкий потом сказать, что я узнал, что такое английский футбол?
Ну если честно, то та ещё перспективка.