Хайкин перешёл в клуб английского Чемпионшипа

«Майнц» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023) В 20 туре чемпионата Германии «Бохум» приедет в гости к «Майнцу». Предлагаем

«Герта» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (28.01.2023) В 18 туре чемпионата Германии «Унион» приедет в гости к «Герте». Предлагаем