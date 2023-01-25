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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 16:34

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фатех» объявил о подписании бывшего игрока «Барселоны» Кристиана Тельо. С 31-летним форвардом заключен контракт до конца 2024 года.

Предыдущей командой Тельо был американский ФК «Лос-Анджелес». В «Барсе» футболист выступал с 2011 по 2017 год.

«Аль-Фатех» занимает в Премьер-Лиге Саудовской Аравии 9-е место.

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23 января
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:46
Ну и правильно делают,что едут,заработают на старость.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Открыт путь на кландайк !)
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 17:05
в Саудовской Аравии есть много денег, очень много денег, и футболистам старше 30 лет стоит подумать о такой карьере.
Elliada
Elliada
вчера в 17:03
В Аравию, как правило, едут "старички", которые не тянут уровень Европы и ради денег.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:57
Всё!

Все хотят бабла!

Рамос даже любимую кобылу продал аравийцам по дешёвке.

Модрич все ногти до крови изгрыз...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:50
В Турцию значит Наташи, а в Аравию значит Кристины...
matrix333
matrix333
вчера в 16:46
После трансфера Роналду теперь и некоторые игроки захотят туда.
Гость
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