Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фатех» объявил о подписании бывшего игрока «Барселоны» Кристиана Тельо. С 31-летним форвардом заключен контракт до конца 2024 года.
Предыдущей командой Тельо был американский ФК «Лос-Анджелес». В «Барсе» футболист выступал с 2011 по 2017 год.
«Аль-Фатех» занимает в Премьер-Лиге Саудовской Аравии 9-е место.
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