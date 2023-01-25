Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 16:34

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фатех» объявил о подписании бывшего игрока «Барселоны» . С 31-летним форвардом заключен контракт до конца 2024 года.

Предыдущей командой Тельо был американский ФК «Лос-Анджелес». В «Барсе» футболист выступал с 2011 по 2017 год.

«Аль-Фатех» занимает в Премьер-Лиге Саудовской Аравии 9-е место.