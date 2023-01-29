Шкриньяр подписал контракт с ПСЖ

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вчера, 08:43

Защитник подписал соглашение с ПСЖ .

На данный момент решается вопрос того, когда именно игрок покинет «Интер»: летом в качестве свободного агента, либо в ближайшее время в рамках трансфера. Парижане предлагают миланцам 10 миллионов евро для осуществления второго варианта, но итальянцы требуют в два раза больше.

Ранее сообщалось, что «Интер» уже ищет замену Шкриньяру.