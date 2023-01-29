Шкриньяр подписал контракт с ПСЖ

Защитник Милан Шкриньяр подписал соглашение с ПСЖ.
На данный момент решается вопрос того, когда именно игрок покинет «Интер»: летом в качестве свободного агента, либо в ближайшее время в рамках трансфера. Парижане предлагают миланцам 10 миллионов евро для осуществления второго варианта, но итальянцы требуют в два раза больше.
Ранее сообщалось, что «Интер» уже ищет замену Шкриньяру.
Жаль, что итальянские гранды в такой удручающей финансовой ситуации, что не могут позволить платить 8 млн одному из лучших защитников Европы.
Жаль, что итальянские гранды в такой удручающей финансовой ситуации, что не могут позволить платить 8 млн одному из лучших защитников Европы.