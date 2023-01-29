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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Шкриньяр подписал контракт с ПСЖ

вчера, 08:43

Защитник Милан Шкриньяр подписал соглашение с ПСЖ.

На данный момент решается вопрос того, когда именно игрок покинет «Интер»: летом в качестве свободного агента, либо в ближайшее время в рамках трансфера. Парижане предлагают миланцам 10 миллионов евро для осуществления второго варианта, но итальянцы требуют в два раза больше.

Ранее сообщалось, что «Интер» уже ищет замену Шкриньяру.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:53
Зачем ему в ПСЖ?? Его бы забрали топ клубы АПЛ к примеру.
протон
протон
вчера в 11:03
Ужасная новость, конечно.
Жаль, что итальянские гранды в такой удручающей финансовой ситуации, что не могут позволить платить 8 млн одному из лучших защитников Европы.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 09:27
В ПСЖ растворится и станет одним из многих
yy4t3tf6fsbu
yy4t3tf6fsbu
вчера в 09:20
Обеспечил себе словак безбедную старость
Гость
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