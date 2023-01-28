Лукаку может летом оказаться в «Тоттенхэме», но только при одном условии

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вчера, 23:03

Форвард летом может перебраться в «Тоттенхэм». Сообщается, что этот переход будет возможен в том случае, если со «шпорами» продолжит работать .

Этот итальянский тренер ранее тренировал Лукаку в «Интере», и в те времена бельгиец показывал свой лучший футбол.

Сейчас Лукаку находится в «Интере» в аренде из «Челси», и «нерадзурри» пока сомневаются в том, что им следует выкупать контракт футболиста.