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Лукаку может летом оказаться в «Тоттенхэме», но только при одном условии

вчера, 23:03

Форвард Ромелу Лукаку летом может перебраться в «Тоттенхэм». Сообщается, что этот переход будет возможен в том случае, если со «шпорами» продолжит работать Антонио Конте.

Этот итальянский тренер ранее тренировал Лукаку в «Интере», и в те времена бельгиец показывал свой лучший футбол.

Сейчас Лукаку находится в «Интере» в аренде из «Челси», и «нерадзурри» пока сомневаются в том, что им следует выкупать контракт футболиста.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:09
Просто для сравнения. Диего Милито стал игроком Интера в 30. До следующего дня рождения он успел сделать победный дубль в финале ЛЧ.
От Лукаку честно говоря ничего подобного давно никто не ждет...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:51
Неужели Тоттенхэм спасет Челси от этой плаксы…который теперь и Интеру не нужен, куда он так рвался слёзно
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:43
А почему это условие не улучшение игры например?
DXTK
DXTK
вчера в 23:22
Да не нужен он тут, даже бесплатно, пускай Лукаку вместе с Конте валят обратно в сериал . у Тоттенхэма есть Кейн, который намного полезнее это бельгийского дерева, мы уже наблюдали его бисилие в МЮ, Челси, и в сборной на ЧМ. Тем более футболист слишком дорогой и слишком бесполезный.
Гость
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