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В «Интере» хотят заменить Шкриньяра игроком «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:21

«Интер» ищет замену защитнику Милану Шкриньяру, который близок к переходу в ПСЖ.

Если игрок перейдет в парижский клуб зимой, то «нерадзурри» попытаются приобрести Виктора Линделефа из «Манчестер Юнайтед». Итальянцы рассматривают вариант с арендой игрока до конца сезона, англичан это не устраивает.

Другим вариантом является Тиаго Джало из «Лилля», но французский клуб не хочет расставаться с игроком зимой. Альтернатива — Крис Смоллинг из «Ромы», но он не совсем вписывается в тактическую схему «нерадзурри».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:55
Обменять на Стефана Де Врея, можно и доплатить за такого толкового защитника.
galem72
galem72
вчера в 10:55
Какой Линделёф? В Юнайтед есть классный защитник Джонс, который ждёт своего звёздного часа. Нельзя упускать редкого шанса ухватить такого игрочилу. ))
Loko57
Loko57 ответ Anastas Mikoyan (раскрыть)
вчера в 10:17
Да уж, Шкриньяр это большая потеря.
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 09:59
Милану Шкриньяру трудно найти замену, это не так просто.
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