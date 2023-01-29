В «Интере» хотят заменить Шкриньяра игроком «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 08:21

«Интер» ищет замену защитнику , который близок к переходу в ПСЖ .

Если игрок перейдет в парижский клуб зимой, то «нерадзурри» попытаются приобрести из «Манчестер Юнайтед». Итальянцы рассматривают вариант с арендой игрока до конца сезона, англичан это не устраивает.

Другим вариантом является Тиаго Джало из «Лилля», но французский клуб не хочет расставаться с игроком зимой. Альтернатива — Крис Смоллинг из «Ромы», но он не совсем вписывается в тактическую схему «нерадзурри».