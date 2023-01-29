В «Интере» хотят заменить Шкриньяра игроком «Манчестер Юнайтед»

«Интер» ищет замену защитнику Милану Шкриньяру, который близок к переходу в ПСЖ.
Если игрок перейдет в парижский клуб зимой, то «нерадзурри» попытаются приобрести Виктора Линделефа из «Манчестер Юнайтед». Итальянцы рассматривают вариант с арендой игрока до конца сезона, англичан это не устраивает.
Другим вариантом является Тиаго Джало из «Лилля», но французский клуб не хочет расставаться с игроком зимой. Альтернатива — Крис Смоллинг из «Ромы», но он не совсем вписывается в тактическую схему «нерадзурри».