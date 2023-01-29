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Рой Кин: «Каземиро — самый ценный трансфер для „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 11:21

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко отозвался о полузащитнике «дьяволов» Каземиро.

Каземиро – новичок высшего уровня. «Манчестер Юнайтед» в последние годы не хватало качественного исполнителя с сильным характером. Парня, который меняет ход матча – особенно в центре поля. Каземиро – это футболист невероятного качества. Каждую неделю мы в этом убеждаемся. Он влияет на игру.

До перехода Каземиро казалось, что он больше склонен к игре в защите, ведь в «Реале» он работал с разными футболистами, которые нацелены на атаку. Но в последнее время мы увидели, что он очень неплох в атаке. Каземиро способен сделать последний пас и забить. При этом он исключительно очень хорош в обороне.

Самый ценный трансфер для «Манчестер Юнайтед». У него железный характер, команда в этом нуждалась.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:05
Крутой игрок. Системообразующий. И в самом расцвете сил.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 14:21
Это тот "кирпичик", которого не хватало МЮ в последние годы.
Neuron0026
Neuron0026
вчера в 12:13
Кин прав, Каземиро очень помогает команде.
Longless
Longless
вчера в 12:02
Согласен, Каземиро трудяга, такой игрок в каждой команде нужен./
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:50
Каземиро опытный игрок про которого можно сказать, что он "читает ' игру.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:50
Давненько у них таких качественных приобретений не было. Команда стала лучше защищаться и этого даже мало, в атаке тоже прибавили. Он уже лучший игрок у них.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:49
Значит самое время становиться чемпионами АПЛ.
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