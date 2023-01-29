Рой Кин: «Каземиро — самый ценный трансфер для „Манчестер Юнайтед“»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о полузащитнике «дьяволов» .

Каземиро – новичок высшего уровня. «Манчестер Юнайтед» в последние годы не хватало качественного исполнителя с сильным характером. Парня, который меняет ход матча – особенно в центре поля. Каземиро – это футболист невероятного качества. Каждую неделю мы в этом убеждаемся. Он влияет на игру.

До перехода Каземиро казалось, что он больше склонен к игре в защите, ведь в «Реале» он работал с разными футболистами, которые нацелены на атаку. Но в последнее время мы увидели, что он очень неплох в атаке. Каземиро способен сделать последний пас и забить. При этом он исключительно очень хорош в обороне.

Самый ценный трансфер для «Манчестер Юнайтед». У него железный характер, команда в этом нуждалась.