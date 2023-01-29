Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Моуриньо поздравил «Наполи» с чемпионством в Серии А

вчера, 10:45
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо перед матчем с «Наполи» поздравил команду-соперника с чемпионством в Серии А, хотя впереди еще половина сезона.

Мы ожидаем встретиться с тем же «Наполи», который мы видим с самого начала сезона. Надеюсь, меня поймут правильно, но я хочу поздравить «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто – их, они его взяли, и это заслуженно.

«Интеру», «Милану» и другим соперникам не хватает стабильности, чтобы выигрывать семь или восемь поединков подряд. Но станет ли «Рома» праздновать победу «Наполи» в очной встрече? Нет, мы будем стараться победить. Но «Наполи» и Лучано проделали хорошую работу. Они взяли трофей, и это заслуженно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп: «За один вечер я не стал плохим тренером»
Вчера, 14:48
«Не намерен с этим мириться». Магуайр — о роли запасного в команде
Вчера, 11:33
Рой Кин: «Каземиро — самый ценный трансфер для „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 11:21
Агуэро верит, что Месси может сыграть на чемпионате мира 2026
Вчера, 11:11
«Мы играем для того, чтобы брать трофеи». Тен Хаг — о матче с «Редингом»
Вчера, 08:11
Фелиш опубликовал философский пост после провального дебюта за «Челси»
28 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
И еще, пару слов об АПЛ. Вот Вы пишите про Ливерпуль, что, якобы, надо усилить ту позицию, другую и тогда будет Ливеру счастье. Вы, уважаемый, не учитываете одного обстоятельства- Клопп не способен на импровизацию, в его работе полностью отсутствует креативное мышление. Он до глубины души прагмат немецкого происхождения, полностью отвергающий креативную инициативу. Его игровые идеи, которых итак было очень немного- кончились, он стал безидейным тренером, отсюда и неудачи...
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
А какие громкие победы были у Наполи в групповом турнире ЛЧ? Над мёртвым Ливером? Но тот же умирающий Ливер победил Наполи у себя. Я не смотрю все игры Наполи, поскольку, для меня, лично, итальянский футбол закончился с уходом великих Юве и Милана в нулевых. Но мне хватило нескольких матчей Наполи, чтобы сделать выводы о силе итальянского футбола, а если точнее- о его бессилии. Однако, и упомянутые уже мною Ливер, и Интер,, показали что ничего особенного в игре Наполи нет- обычная команда из обычного, к сожалению чемпионата... Если Вы большой знаток Серии А и имеете определенный опыт, то должны видеть, и знать, что регулярные разгромы Милана, коррупционные скандалы в Юве, неразбериха в Роме, и нестабильная игра Интера- ослабляют конкуренцию в чемпионате. Надо признать, что Спалетти очень достойный тренер, что, он, даказывал еще работая в Зените. Но вместе с тем, если команда отрывается от преследователей на 13 очков за 18 туров до конца чемпионата, значит не всё ладно в итальянском футболе...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
Если вы видели игру Наполи в этом сезоне, то о какой слабости конкурентов может идти речь. По крайней мере в ЛЧ они играют на высоком уровне.
Может все таки слабость конкурентов была в прошлом сезоне, когда Милан выиграл скудетто.
Статистика у Наполи на групповом этапе ЛЧ вполне убедительная, с набранными 15 очками и с разницей забитых и пропущенных мячей 20-6. Больше по набранным очкам набрала только Бавария.
Если мы говорили только о Серии А - это одно, но тут статистика у Наполи в ЛЧ достаточно топовая, поэтому Наполи нужно считать фаворитом в чемпионской гонке.
ABir
ABir
вчера в 18:30
Подстраховочка от Жозе на случай неудачи Ромы в матче с Наполи, не очень правильный настрой для своей команды на принципиальный поединок с лидером чемпионата
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:30
Не так силен Наполи, как слабы конкуренты. Надо иметь мужество признать.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ faneng (раскрыть)
вчера в 17:13
Да не нужно так себя накручивать. Наполи реально силен и других команд не видно которые смогли бы составить конкуренцию.
А сотрясать воздух Жозе умеет, в этом весь Жозе )
АТГ
АТГ
вчера в 15:44
Не говори гоп
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:38
Язык у него поганый
Capral
Capral ответ faneng (раскрыть)
вчера в 12:50
Это обычная, перестраховачная трусость Маура. Его футбол- точно такой же.
faneng
faneng
вчера в 12:47
Это не психологический ход, а обычная болтовня Моуриньо, дурно попахивающая. В его словах слышно же скрытое самолюбование, как всегда, там нет искреннего уважения к сопернику.
Вся его болтовня - неумная. Поздравлять Наполи сейчас с чемпионством - это держать за дураков соперника, прессу и болельщиков.
Roman73
Roman73
вчера в 12:45
Типичный Моуриньо !
Начинает матч -в*йну задолго до его начала !
Roman73
Roman73
вчера в 12:42
-- Скажи " КАРР " ! , нет , громче !!!
Моуриньо как ворона под деревом , хочет , чтобы Наполи выронил ему кусочк сыра под ноги , хотя бы сегодня вечером .
Скажи , Спаллетти Карррр !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:31
Жозе похоже стареет, стал сентиментален
112910415
112910415
вчера в 12:28
ух, какой многоплановый психологический ход ! ))
rhskmz
rhskmz
вчера в 12:25
Короче все ясно , Маур договорился с Челси.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 12:12
Моур всегда должен что-то сделать ради пиара.
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 12:09
Наполи фаворит и станет чемпионом Серии А.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:05
Я тоже поздравляю "Зенит" с очередным титулом.Дальнейших успехов в поиске и приобретению белоснежных доморощенных игроков из Бразилии,без намёков на чёрные цвета.
Minamino
Minamino
вчера в 12:05
Он видит ситуацию в Серии А.
lotsman
lotsman
вчера в 11:49
Заранее поздравил, чтобы сглазить.))
Capral
Capral ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 11:44
Первая мысль была такая же...
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 11:41
Какие могут быть поздравления, когда ещё играть 19 туров!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:41
Уже стелит под себя соломку, чтобы не больно было падать. Ведь знает что проиграет, а потом скажет: "я же говорил, что они чемпионы".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:41
Моур сморозил нечто непонятное. Впечатление, что хочет расслабить или сглазить соперника по чемпионату...
k368evt35h64
k368evt35h64
вчера в 11:37
Опять особливый какие-то мутные психологические игры ведёт
Gahi
Gahi
вчера в 11:33
Всегда приятно получать комплименты особенно от тех специалистов которые величают себя "Особенными". Думаю что тренеру "Наполи" Лучано Спаллетти и футболистам команды нужно после этих поздравлений ещё серьёзнее отнестись к каждому последующему матчу. Чемпионат Серии А только дошёл да середины своего розыгрыша, а впереди нужно пройти ещё столько же команд и не оступится. В команде "Наполи" ещё не забыли наверное и помнят как в начале января они проиграли "Интеру", так что расслабляться рано и бдительность от сладких слов Жозе Моуриньо терять нельзя, в игре против его команды это и нужно показать. Удачи
Capral
Capral
вчера в 11:33, ред.
Как же низко пал итальянский футбол, если титулованный тренер говорит подобные вещи. А где же знаменитые, некогда, Милан и Ювентус? Стоят в стороне и нервно курят? Если самого посредственного и примитивного грузина сравнивают с Марадоной. Хорошо хоть еще не с Пеле или Месси. Печально, господа, печально...
wjv8x6vmfwft
wjv8x6vmfwft
вчера в 11:33
Зачем он спешит, или хочет обратить на себя внимание, Лучано конечно хорош
matrix333
matrix333
вчера в 11:23
Добрый день!

Кроме групп Гаврилова, Блохина и Черенкова, еще осталась группа Шестернева. Да, вероятно вы скажете, что эта группа вне конкурса прогнозов. Но если думаете, что в феврале будет такая же ситуация, почему бы вам не играть в группе без призов - в группе Шестернева? Смотрите, вы будете очень страстно комментировать до конца месяца, будете в блоке «Лучший комментарий» более 100 раз в месяц, но даже этого будет недостаточно для победы. протон конечно будет на первом месте, чтобы занять один из призовых мест (комментатор месяца). Это будет всегда, в каждом месяце.

Вам решать.
shlomo
shlomo
вчера в 11:18
Особенный как всегда что то отчубучит...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 