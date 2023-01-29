Моуриньо поздравил «Наполи» с чемпионством в Серии А

Главный тренер «Ромы» перед матчем с «Наполи» поздравил команду-соперника с чемпионством в Серии А, хотя впереди еще половина сезона.

Мы ожидаем встретиться с тем же «Наполи», который мы видим с самого начала сезона. Надеюсь, меня поймут правильно, но я хочу поздравить «Наполи» с победой в чемпионате. Скудетто – их, они его взяли, и это заслуженно.

«Интеру», «Милану» и другим соперникам не хватает стабильности, чтобы выигрывать семь или восемь поединков подряд. Но станет ли «Рома» праздновать победу «Наполи» в очной встрече? Нет, мы будем стараться победить. Но «Наполи» и Лучано проделали хорошую работу. Они взяли трофей, и это заслуженно.