Агуэро верит, что Месси может сыграть на чемпионате мира 2026

Экс-игрок «Манчестер Сити» верит, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины может сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Если он продолжит выступать на таком уровне, то я не буду сомневаться в том, что он доберется до чемпионата мира 2026. В конце концов, все зависит от психологии. Но, может, он устал и хочет отдохнуть. В любом случае его решение нужно уважать.

До следующего мундиаля осталось всего три года, а в Катаре он показал, что может быть в хорошей физической форме.