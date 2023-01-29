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Агуэро верит, что Месси может сыграть на чемпионате мира 2026

вчера, 11:11

Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро верит, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси может сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Если он продолжит выступать на таком уровне, то я не буду сомневаться в том, что он доберется до чемпионата мира 2026. В конце концов, все зависит от психологии. Но, может, он устал и хочет отдохнуть. В любом случае его решение нужно уважать.

До следующего мундиаля осталось всего три года, а в Катаре он показал, что может быть в хорошей физической форме.

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Все комментарии
Василий Дугин
Василий Дугин
вчера в 13:35
Конечно, сможет. Ему друзья-инопланетяне доставят вторую молодость, а потом третью и т.д. 👽
Roman73
Roman73
вчера в 13:12
Я верю в новое пришествие и Мир на Земле...
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:20
Уже объявлена эра Мбаппе. Так что если Месси и дойдет с палками для ходьбы до финального поединка, то там француз просто перебегает старика.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:08, ред.
Серхио...обижаешь...я готов и к ЧМ 2038....
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 12:03
Не только Агуэро верит, очень многие верят и так и будет.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:49
Сможет не сможет не не стоит расчитывать на него. Иначе получиться то, через что прошла Португалия в этом году
drug01
drug01 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:34
Но такого результата Аргентина не получит!
Вещий
Вещий
вчера в 11:22
Ну а почему бы и нет... может быть не весь матч, но на один период точно Месси хватит...
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