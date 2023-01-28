Фелиш опубликовал философский пост после провального дебюта за «Челси»

Новичок «Челси» Жоау Фелиш, удалившийся в первой же игре за «синих» и получивший три матча дисквалификации, опубликовал философский пост в соцсети.
Важно не то, как всё начинается, важно то, как оно завершается. Скоро вернусь, «синие». Спасибо за поддержку.
Ожидается, что вновь сыграть за «Челси» Фелиш сможет 11 февраля в матче против «Вест Хэма».
Все знают Мишу Казакова
Всегда отца, всегда вдовца
Начала много в нем мужского,
Но нет мужского в нем конца.
Все знают Мишу Казакова
Всегда отца, всегда вдовца
Начала много в нем мужского,
Но нет мужского в нем конца.
Ну прямо последователь Канта...
Ну прямо последователь Канта...