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Фелиш опубликовал философский пост после провального дебюта за «Челси»

вчера, 23:17

Новичок «Челси» Жоау Фелиш, удалившийся в первой же игре за «синих» и получивший три матча дисквалификации, опубликовал философский пост в соцсети.

Важно не то, как всё начинается, важно то, как оно завершается. Скоро вернусь, «синие». Спасибо за поддержку.

Ожидается, что вновь сыграть за «Челси» Фелиш сможет 11 февраля в матче против «Вест Хэма».

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Челси  Фелиш Жоау
Перевод с as.com
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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:21
Аж вспомнилась классическая гафтограмма, извините:
Все знают Мишу Казакова
Всегда отца, всегда вдовца
Начала много в нем мужского,
Но нет мужского в нем конца.
Boricku
Boricku
сегодня в 00:17
Забивака
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:50
Глупейшая прямая красная карточка в дебютном матче…
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:29

Ну прямо последователь Канта...
Гость
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