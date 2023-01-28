Фелиш опубликовал философский пост после провального дебюта за «Челси»

1674937031

вчера, 23:17

Новичок «Челси» , удалившийся в первой же игре за «синих» и получивший три матча дисквалификации, опубликовал философский пост в соцсети.

Важно не то, как всё начинается, важно то, как оно завершается. Скоро вернусь, «синие». Спасибо за поддержку.

Ожидается, что вновь сыграть за «Челси» Фелиш сможет 11 февраля в матче против «Вест Хэма».