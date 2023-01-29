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«Мы играем для того, чтобы брать трофеи». Тен Хаг — о матче с «Редингом»

вчера, 08:11
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб РедингРедингМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил победу своей команды в матче Кубка Англии против «Рединга» (3:1).

Первые 60 минут вышли по-настоящему неплохими, мы полностью владели игрой и создавали моменты. Хотя хорошие шансы забить имелись еще в первом тайме. Не знаю, почему гол Рэшфорда отменили.

Мы здесь играем для того, чтобы брать трофеи, но впереди еще много работы. Мы строим команду.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:02
Сказано, конечно, красиво, но всё же не после Рединга такое вещать.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 10:05
У вас не будет трофеев еще очень много лет.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 09:57
В АПЛ нет шансов или мало шансов, но Кубок возможно.
shur
shur
вчера в 09:54
...клоун, это ещё не показатель, смотрю вчера угловой на ворота
Рединга, игроки обеих команд подсмеиваются, тролят друг друга,
кубок наверно делят...!!!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 08:38
После матча с Редингом, можно и не такое сказать.
adekvat
adekvat
вчера в 08:28
Посмотрим что получится, но взялся не плохо за дело.
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