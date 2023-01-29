«Мы играем для того, чтобы брать трофеи». Тен Хаг — о матче с «Редингом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил победу своей команды в матче Кубка Англии против «Рединга» (3:1).
Первые 60 минут вышли по-настоящему неплохими, мы полностью владели игрой и создавали моменты. Хотя хорошие шансы забить имелись еще в первом тайме. Не знаю, почему гол Рэшфорда отменили.
Мы здесь играем для того, чтобы брать трофеи, но впереди еще много работы. Мы строим команду.
Рединга, игроки обеих команд подсмеиваются, тролят друг друга,
кубок наверно делят...!!!
Рединга, игроки обеих команд подсмеиваются, тролят друг друга,
кубок наверно делят...!!!