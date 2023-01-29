«Мы играем для того, чтобы брать трофеи». Тен Хаг — о матче с «Редингом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» оценил победу своей команды в матче Кубка Англии против «Рединга» (3:1).

Первые 60 минут вышли по-настоящему неплохими, мы полностью владели игрой и создавали моменты. Хотя хорошие шансы забить имелись еще в первом тайме. Не знаю, почему гол Рэшфорда отменили.

Мы здесь играем для того, чтобы брать трофеи, но впереди еще много работы. Мы строим команду.